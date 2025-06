Renault-baas Luca de Meo stapt op: waarom dat ook voor jou vervelend is

De Meo vindt dat het werk erop zit.

Ruim vier uur na de finish van de 24 Uur van Le Mans en 16 minuten na de start van de GP van Canada maakt Renault het nieuws wereldkundig: de grote baas van de Renault Groep, Luca de Meo, neemt ontslag. Na vijf jaar aan het hoofd van Renault, Alpine, Dacia en Mobilize gaat De Meo op zoek naar een uitdaging ”bij de automotive sector”, zo meldt Renault. Volgens de geruchtenmolen zou die uitdaging liggen bij het verkopen van Gucci-petjes als hoofd van het moederbedrijf van onder andere Gucci en Yves Saint Laurent.

In het persbericht wordt De Meo bedankt voor zijn bijdrage aan de ommekeer en transformatie van Renault. ”Vijf jaar lang heeft Luca de Meo ervoor gezorgd dat de Renault Groep weer op de juiste plek terechtkwam. Onder zijn leiding heeft ons bedrijf een gezonde basis gekregen, beschikt het over een indrukwekkend productassortiment en is het weer gegroeid”, schrijft Jean-Dominique Senard namens de Raad van Bestuur. Diezelfde RvB is inmiddels begonnen met de zoektocht naar een nieuwe CEO. De Meo werkt nog een maandje uit en levert op 15 juli zijn Renault-sleutels in.

Luca de Meo over zijn vertrek

De vertrekkende leidinggevende doet ook een duit in het zakje. Hij legt uit waarom hij besloten heeft om er een punt achter te zetten. De Meo: ”Er komt een moment in je leven dat je weet dat de klus geklaard is. Bij Renault Group hebben we in minder dan vijf jaar enorme uitdagingen het hoofd moeten bieden! We hebben bereikt wat velen voor onmogelijk hielden. De resultaten spreken vandaag voor zich: ze zijn de beste in onze geschiedenis.”

Oftewel, mijn werk zit erop, jullie kunnen het nu wel verder zonder mij. Over de toekomst van Renault zegt de uitgaande baas: ”We hebben ook een strategisch plan klaarliggen voor de volgende generatie producten. Daarom heb ik besloten dat het tijd is om het stokje over te dragen. Ik laat een getransformeerd bedrijf achter, klaar voor de toekomst, om mijn ervaring in te zetten in andere sectoren en nieuwe avonturen te beginnen.” De Meo sluit zijn tijd van Renault af met de woorden: ”En het beste moet nog komen…”

Waarom het vertrek vervelend voor jou

Allemaal mooi die marketingpraat, maar in dit geval zijn de complimenten terecht. Renault moest echt van ver komen. De Meo vertelde eens dat het bedrijf 40 miljoen euro verlies per dag maakte in 2020, aan het begin van de pandemie. Er kwam een nieuw plan: de Renaulution. In een mum van tijd veranderde het merk van identiteit en met succes. Afgelopen jaar boekte de Renault Groep een omzet van € 56,2 miljard en een winst van € 2,8 miljard.

Nu is dit succes natuurlijk niet alleen te wijden aan de acties van De Meo, maar we mogen zijn bijdrage ook niet reduceren. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter de terugkeer van de Renault 5 geweest. Hij beschreef hoe hij de eerdere schetsen zag en hoorde dat er geen vervolg aan werd gegeven.

”’Het is een voorstel voor een kleine elektrische auto’, hoor ik, ‘maar het is afgewezen, omdat het bedrijf zich niet wil wagen aan retrodesign.’ Ik bekijk het object eens goed. Het lijkt me volkomen duidelijk. En ik neem meteen een besluit. “Precies wat we moeten doen! Probeer dit ontwerp op een platform met vier wielen te zetten. Het moet een 100% elektrische auto worden. We gaan de Renault 5 maken!” En zo geschiedde.

De Meo en de Europese Unie

De uitgaande Renault-baas is ook een van de luidste stemmen geweest richting de EU. Hij vocht voor het beperken van de CO2-boetes en schudde de beleidsmakers wakker met zijn brief. Wederom met succes. Tot slot bracht hij de regelgeving voor kleinere auto’s onder de aandacht. ”Er zijn teveel regels die bedoeld zijn voor grotere en duurdere auto’s, wat betekent dat we geen kleine auto’s kunnen maken met acceptabele winstgevendheid”, zei hij hierover.

Kortom, de automobielbranche is een belangrijke speler kwijt. En dat is jammer, ook voor jou en mij. Hopelijk weet hij in zijn laatste maand nog wat te doen aan het voorstel om koolstofvezel te verbannen.