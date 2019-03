Autoblog advies: welke lange afstandscruiser voor 10 mille?

Is diesel nog wel haalbaar?

Moet je vandaag de dag nog wel een diesel kopen? Als we de debatten mogen geloven dan is het inderdaad een soort satansap. Schandalig dat mensen het goedje nog gebruiken om hun auto voort te bewegen. Maar die gehele anti-dieselhysterie slaat natuurlijk ook een beetje door. Want er vallen wel een paar dingen voor de dieselmotor te zeggen. Het rendement is bij een diesel nu eenmaal hoger dan bij een benzine-auto.

Sophie twijfelt nog een beetje. Ook zij hoort links en rechts dat diesel slecht en dood is. Het probleem is echter, zij rijdt 40.000 km op jaarbasis. Met een elektrische auto is dit lastig te doen, zeker omdat er voornamelijk veel lange stukken gereden worden met de auto. Zelf gokt Sophie dat diesel niet de oplossing is, maar elektra is dat al helemaal niet. Dan blijven dus benzine en LPG over. Dan is diesel echter toch niet zo’n gekke optie?

Huidige /vorige auto's: Opel astra, volvo v40, volvo 940, ford ka, renault kangoo Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: Max. 10.000 euro Jaarkilometrage: 40.000 km Brandstofvoorkeur: Tja... dat is interessant. Hoe gaan de milieumaatregelen uitpakken? Ik gok ondanks dat je op dit moment beter diesel kunt rijden met dit jaarkilometrage, geen diesel. Reden aanschaf andere auto: Vorige is een beetje op, zolangzamerhand. Gezinssamenstelling: Auto wordt grondeels door een persoon gebruikt, het is wel handig als de kinderen incidenteel een keer meekunnen. Een tweezitter dus liever niet. Voorkeursmerken /modellen: Ik laat me verassen No-go modellen / merken: Sluit niets uit

Wat heb ik zelf gedaan?

Een bonusstukje bij dit AB Advies. Toevalligerwijs bevond ondergetekende zich in een soortgelijke situatie. Gezien de kilometers werd een benzineauto wel heel erg duur. Het tanken is echt verschrikkelijk. Elke keer weer 100 euro om ‘m vol te gooien. Gezien de kilometers die in onze situatie worden gemaakt hebben wij de knoop doorgehakt en gekozen voor een Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTD.

Laten we beginnen met de nadelen: elke maand moet er dik 130 euro overgemaakt worden aan wegenbelasting. Ook is de verzekering iets hoger. Echter, op de snelweg is deze auto zeer in zijn element. De Alfa 159 is vlot, comfortabel en relatief zuinig. We halen er zo’n 1 op 15,75 mee. En het onderhoud is een lachertje (even afkloppen). Dus mocht je een betrouwbare kilometervreter zoeken, ga dan dus even shoppen voor een, eh, Alfa Romeo.

Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v Distinctive (939B)

€ 8.800

2009

75.000 km

Gek genoeg doet deze Alfa Romeo meer denken aan een Volvo dan een Alfa. Het ding is zwaar, er zitten grote comfortabele stoelen in en op de snelweg is ‘ie in zijn element. Ook is de auto in staat hoge kilometerstanden te rijden. In het budget kun je kiezen voor de mooiste exemplaren van ná de facelift. Die zijn net even een slagje lichter en vaak completer uitgerust. Ondanks de goede naam op AutoBlog moeten we niet blind zijn voor mankementen: het subframe voorin roest graag, de draagarmen aan de voorkant zijn zwak en de electronica wil nog weleens zijn eigen leven gaan leiden, met name de raambediening. Het blijft immers een Alfa Romeo.

Volvo S40 D3 Business Pro Edition

€ 9.950

2011

90.000 km

Een geweldige kandidaat is deze Volvo S40. Het is een compacte sedan én een diesel: deze kun je voor relatief weinig oppikken. Zo vonden we diverse S40’s van de allerlaatste modeljaren. Het zijn geweldige auto’s voor de lange afstand. Sla die ‘D2’-motor over. Die 1.6 is zuinig, maar ook onderhoudsgevoelig. Ook valt de power tegen en heb je maar vijf versnellingen. De 2.0 liter D3 zet dat allemaal recht. Het onderstel is van een Ford Focus, maar dan een stuk comfortabeler en minder sportief. Niet erg, met 40.000 kilometers per jaar is het de perfecte combinatie. Omdat het een uitloop-model van Volvo is, zit alles er op en aan. Nog een voordeel: omdat het een ‘twijfel-formaatje’ is, valt het gewicht relatief mee.

Honda Civic 2.2 i-DTEC Comfort (FK3)

€ 9.900

2013

90.000 km

De Civic is het bewijs dat Japanse auto’s echt niet altijd saai moeten zijn. Integendeel, de Civic is eigenlijk sinds 2006 de meest kleurrijke auto in zijn klasse. Natuurlijk spreken de Type-R modellen verreweg het meest tot de verbeelding, maar dat wil niet zeggen dat de andere modellen niet de moeite waard zijn. Integendeel. De 2.2 dieselmotor is een zeer fijne motor: soepel, gemanierd en krachtig. Precies wat je wil met zo’n auto. De Civic is niet zo groot als een D segment auto, maar qua formaat is de auto verrassend ruim voor zijn klasse.

Opel Astra 2.0 CDTI Cosmo (J)

€ 9.990

2013

90.000 km

Een zwaar onderschatte auto, deze generatie Opel Astra. De auto zou te zwaar zijn. In vergelijking met de concurrentie was dat ook zo, alhoewel de eerlijkheid gebied te zeggen dat het niet louter negatief was. Op de snelweg zijn er weinig C-segment auto’s die zó rotsvast aanvoelen. Het interieur van de oude Astra is een stukje fraaier dan dat van de nieuwe, je moet je alleen niets voorstellen bij de navigatie. Dat doet een beetje smartphone veel beter. In het budget kun je echt naar hartelust shoppen. Zo vonden wij diverse exemplaren met de 2.0 motor in een Cosmo uitvoering. Dan heb je vermogen en een behoorlijk omvangrijke standaard uitrusting.

Toyota Avensis 2.0 D4-D Comfort (T270)

€ 8.500

2009

60.000 km

Deze auto zie je geregeld rijden als taxi en daar is een goede reden voor. Een Toyota Avensis is als de accountant waar je zus mee getrouwd is: extreem saai, maar je kan er altijd van op aan. De rijervaring is niet verkeerd overigens: het onderstel biedt een mooie combinatie tussen redelijk fijn sturen en comfort. Maak niet de fout door voor een sterkere 2.2 diesel te gaan. Die zijn voor een Toyota zeldzaam onbetrouwbaar. Het is wel typisch een auto die je iemand aanraadt, maar niet zelf zal kopen. Het is een beetje als muziek van The Alan Parsons Project: het geheel zit uitstekend in elkaar, maar er heeft nog nooit iemand op gedanst. Onmogelijk.

Renault Laguna 2.0 dCi Initiale (X91)

€ 9.900

2013

110.000 km

De Renault Laguna heeft een beetje als de Alfa 159 een bepaald imago op AutoBlog. De Laguna is echter verstandiger dan de Alfa: de betrouwbaarheid staat op een hoger peil en het gewicht is lager. De 2.0 dCi is een fijne Franse diesel, alhoewel de EGR-kleppen nog weleens willen vollopen. In het budget kun je een kiezen uit zeer fraaie exemplaren. Je kan twee kanten op: een sportieve GT of juist een luxe Initiale. Normaal gesproken raden we de GT aan, maar als lange afstandscruiser is de Initiale iets gepaster. De rijervaring is overigens minder extreem dan dat de folder wil doen geloven.

YOLO: Mercedes-Benz E200 CDI Automaat (W211)

€ 9.999

2010

140.000 km

Wederom een auto die veel als taxi ingezet wordt. Het is de ideale reislimousine. De E200 CDI is een Mercedes en dat klinkt meteen als ‘duur’. Dat klopt gedeeltelijk. In het budget kom je bij oudere modellen terecht. Het verbruik valt reuze mee en de betrouwbaarheid staat op een hoog niveau. Het rijden is een heerlijk ontspannende bezigheid. Met deze auto rijd je in één stuk door naar je vakantiebestemming. Ook al moet je daarvoor Europa doorkruisen. Let bij deze auto erop dat de NAP voor elkaar is. Dat geldt natuurlijk voor elke auto, maar een goed onderhouden E-Klasse kan verrassen. Je ziet de kilometers er niet aan af. In het budget kun je kiezen uit vrij nette W211’s of wat nieuwere W212’s, maar die zijn in minder fraaie staat en hebben wat meer gelopen.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!