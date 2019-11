De splinternieuwe én stokoude Kamiq GT is hier

Deze moeten we even toelichten.

Er zijn telkens meer niches te vinden in het CUV-segment. De crossovers zijn tegenwoordig een kruising tussen een crossover en een andere crossover. Een zogenaamd vuilnisbakkenras, zo u wil. Skoda heeft het doek getrokken van de Kamiq GT en dat is een zuivere variatie van dat soort.

De Kamiq is een compacte crossover en de Kamiq GT is de sportieve variant, zou u denken. Maar dat zou natuurlijk te makkelijk zijn. Net als de Kodiaq GT is de Kamiq GT specifiek bedoeld voor de Chinese markt. Sterker nog, de auto wordt gemaakt in samenwerking met SAIC in China. Om de kosten te drukken en de eisen in China nog niet overal zo hoog zijn als in Europa, is de Chinese Kamiq iets anders dan de ‘onze‘.

Waar wij kunnen genieten van alle geneugten van het MQB-platform, wordt de Chinese Kamiq nog gebouwd op het vrij oude ‘PQ’-platform. De Chinese versie is dus minder verfijnd dan de Europese variant. Maar het voordeel is dat Chinese SAIC-Skoda Kamiq een stukje ruimer is en dat is op de Chinese markt enorm belangrijk. Een logische keuze dus om het oude platform te gebruiken.

De Kamiq GT heeft niet alleen een enigszins vlak aflopende achterkant, maar ook een spitsere snuit, andere wielen en afwijkende bumpers. Eerlijk is eerlijk, het resultaat is best geslaagd te noemen. Zeker in het rood met grote wielen en een zwart dak ziet het er best hip & funky uit. In het interieur zien we minder grote verschillen. Het zijn vooral details als de decoratiestrips, ‘GT’-badges en de sportstoelen.

In technisch opzicht is er nog niets bekend gemaakt. In China wordt de Kamiq geleverd met een 1.5 viercilinder met als technologisch hoogstandje heuse multipoint-injectie! Het maximum vermogen van die motor is 111 pk. Een sterkere 1.2 TSI staat naar alle waarschijnlijkheid op de planning. Qua transmissie kan men kiezen tussen een handbak of DSG-transmissie. Mocht jij als Nederlander ook een sportieve Kamiq wensen, is het nog even wachten tot de Kamiq Monte Carlo naar Nederland komt.