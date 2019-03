Is er een auto populairder dan de Mazda CX-30?

Kleine kans.

Het is inmiddels wel duidelijk dat crossovers veruit het populairste autosegment vertegenwoordigen. Praktisch ieder merk dat zijn inkomsten wil zien stijgen, heeft tenminste één of zelfs meerdere van zulke modellen in zijn gamma. Mazda heeft inmiddels zijn zoveelste twijfelaar onthuld, en nu al is het een van de populairste auto’s.

Op een beurs als het Autosalon van Genève, waar tientallen gloednieuwe en bijzonder speciale auto’s te vinden zijn, is het absurd genoeg de oh zo doorsnee Mazda CX-30 waarnaar de internationale pers massaal uittrekt. Uren later en zelfs meer dan een volledige dag na de officiële onthulling van de tussen de CX-3 en CX-5 geplaatste crossover wordt de auto nog omringd door journalisten en fotografen.

Dit is een goed teken. Hoewel de verschillen tussen de CX-30 en zijn kleinere en grotere broer op het oog niet zo enorm zijn, zal ook dit wederom een degelijke auto worden. Een met goede rijkwaliteiten, een strak interieur en een degelijke prijs. Meer moet je niet willen.