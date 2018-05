Vroaar! Formule 1 wordt opgeschrikt door belastingschandaal

Shit is aan.

En het ging gevoelsmatig net zo lekker met de F1. Na een relatief gezapige eerste race (ik vond ‘m best oké), schotelde de sport ons al drie behoorlijk spannende races voor dit jaar. Er zijn seizoenen bij dat dit aantal in het hele jaar niet gehaald wordt. Tuurlijk is er nog wel het een en ander aan te merken op de sport, maar inmiddels hebben liefst drie teams al minimaal één race gewonnen. Daarnaast zorgt Max Verstappen er ook nog eens voor dat de sport wereldwijd krantenkoppen haalt. Voor F1 begrippen was het eigenlijk allemaal smooth sailing.

Daar de F1 echter een uitvergrote vorm van ‘het echte leven’ is, kon de zee niet voor altijd lekker vlak en rustig blijven. De schuimkoppen op de golven zullen waarschijnlijk niet lang uitblijven, want er lijkt een flinke storm op komst. De Italiaanse krant La Repubblica bericht vandaag namelijk over een groot belastingschandaal dat de sport op stelten kan zetten. De autoriteiten hebben naar verluidt al 82 lieden verhoord, waaronder mannen als Bernie Ecclestone, huidig FIA-baas Jean Todt en diens zoon Nicolas Todt.

In eerste instantie gaat het allemaal om de Italiaanse race in Monza. De autoriteiten verdenken de fraudeurs ervan in totaal zo’n 90 miljoen Euro aan belasting ontdoken te hebben middels vervalste sponsordeals. Bij de fraude zouden een flink aantal Italiaanse en internationale bedrijven betrokken zijn. Naar verluidt wordt de zaak al onderzocht sinds 2012 maar zijn nu de eerste concrete stappen gezet door autoriteiten.

Nou denk je wellicht ‘een beetje belastingfraude hier en daar in Italië, what else is new?’. Het plot wordt echter nog wat dikker: autoriteiten sluiten niet uit dat de constructie ook gebruikt is bij andere Europese races. Potentieel dus een flink vaatje kruit dit, alleen nog even afwachten of de brandende lont het vat bereikt.