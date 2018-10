Deze restomod ziet er schattiger uit dan ‘ie is

Prima voor de betere getaway.

Eigenlijk is het heel erg vreemd dat Ford geen Bronco in het programma heeft op dit moment. De Bronco zou je kunnen zien als een terreinwagen versie van de Ford Mustang: betaalbaar, cool en zeer goed te modificeren. Net als de Mustang groeide de Bronco te veel in de lengte, breedte en hoogte. De Bronco is inmiddels al jaren uit productie: het laatste exemplaar rolde in 1996 van de band. Sindsdien is Ford aan het broeden op een nieuwe generatie. In 2004 werd er op de beurs van Detroit een concept getoond, waarna we er niets meer van hoorden. Nu staat er een Bronco voor 2020 gepland, gebaseerd op de Ford Everest.

Dat duurde voor United Pacific Industries kennelijk te lang, want zij komen met deze creatie op de proppen zetten. In samenwerking met Maxlider Brother Customs werd deze eerste generatie Bronco (1966 – 1977) nieuw leven ingeblazen. De Bronco kreeg nieuwe body-panelen, een specialiteit van United Pacific Industries. Daardoor ziet de Bronco er nog klassieker uit (dan dat ‘ie al is). Uiteraard is het onderhuids allemaal minder ouderwets. De auto staat op Fox schokdempers een 33 inch grote BF Goodrich KM2 banden. De boel wordt tot stoppen gebraacht door een setje Wilwood remmen.

De bak, het differentieel en aandrijflijn zijn ook compleet herzien. Onder de kap vinden we, hoe kan het ook anders, een V8. Een heerlijke, dikke, romige, atmosferische en gelukzalige achtcilinder. In dit geval komt de V8 van Ford Performance. Het is de Coyote V8, met een slagvolume van 5 liter. Er wordt met geen woord gerept over maximum vermogen en koppel. Reken op een slordige 450 tot 500 pk. De V8 is namelijk uitgerust met een opgewaardeerd koelsysteem en nieuwe uitlaat. Wel zo handig als je probeert te vluchten voor de politie.

Deze Bronco van United Pacific wordt, uiteraard, onthuld op de SEMA in Las Vegas aan het einde van deze maand.