Lezersvraag: wat is het mooiste materiaal voor in een auto?

De keuze is reuze tegenwoordig.

Afhankelijk hoe luxe een auto is, heb je als nieuwkoper van een auto veel keuze uit het materiaal dat in een auto komt. Van geborsteld aluminium tot carbon (of carbon look). Vroegâh was hout helemaal hip in je BMW 7 Serie, terwijl je dat tegenwoordig een stuk minder ziet. De merken bieden het wel aan en het kan in de juiste combi best fraai ogen. Zo is hout in een Porsche 992 of Bentley Continental helemaal niet verkeerd. (Premium) autofabrikanten gaan harde plastics ook nog steeds niet uit de weg anno 2019, zoals je bijvoorbeeld ziet bij de Audi A1.

En dan zijn er ook nog de materialen voor de stoelen. Franse auto’s kunnen ongelofelijk lekker zitten met dikke stoffen zetels, terwijl je in een moderne Lexus doorgaans alcantara aantreft. Weer een ander is meer fan van leder als stoelmateriaal. Dat laatste is weer een nadeeltje in de zomer als de zon voor ongevraagde stoelverwarming heeft gespeeld.

In deze lezersvraag is het woord aan jullie. Wat voor materialen maakt het ideale auto interieur. Zoveel mogelijk carbon in combinatie met alcantara, of juist hout in combinatie met chique leder? Laat het weten in de comments!