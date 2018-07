Wat we nu weten over de McLaren Speedtail

De BP23 heeft een naam.

McLaren is hun arsenaal nog steeds aan het uitbreiden. Het merk begon met hun straatauto’s in 1995 met de F1. Toen was het weer even stil, totdat in 2011 de MP4-12C opdook. Vanaf laatstgenoemde werd er verder geborduurd op het merk als Ferrari-killer. McLaren had wat minder reputatie dan Ferrari maar ook dat probleem lijkt momenteel zichzelf aan het oplossen te zijn.

Naast de 570S en diens derivaten zijn de 720S en de Senna momenteel heet spul. De Senna is het ultieme model van de huidige McLaren-lineup met zijn 800 PK en lichtgewicht constructie. De auto werd dit jaar als een soort verrassing getoond, want McLaren is ondertussen bezig met veel heter spul.

Het project luistert naar de naam BP23. Het moet letterlijk en figuurlijk de revival van de F1 worden. Letterlijk omdat de auto, zoals zijn verre voorvader, een driezits configuratie krijgt, figuurlijk omdat de auto naar huidige standaarden een grote impact gaat maken. De F1 was destijds de snelste auto ter wereld en bleef dat, totdat in 2006 de Veyron kwam. Ruim 10 jaar de ultieme auto zijn, toch knap.

McLaren heeft de auto vandaag gedoopt. Op zich zou F1 een prima naam zijn in de huidige configuratie der codenamen, maar McLaren pakt het anders aan. De auto gaat Speedtail heten, wat wederom een knipoog lijkt te zijn naar de Longtail-modellen van McLaren. Leuk dat ze een daadwerkelijke naam hebben, maar “snelheidsstaart”? Vraagtekens plaatsen doet.

Maar goed, denderende specificaties. Er is nog niet veel over bekend, behalve de minimale waarden. Hij moet namelijk sneller worden dan de F1, die 243 mph (388 km/u) haalde. Een topsnelheid van 400+ is daarom aannemelijk. Ook wordt het de krachtigste McLaren, krachtiger dus dan de P1 met 916 pk. Ook hier is de ‘magische’ grens van 1000 pk niet ondenkbaar. Je zou nu kunnen denken: 400 km/u met 1000 pk, klinkt als een Veyron. Maar het gewicht van de Speedtail zal volgens de McLaren-strategie laag blijven, waardoor hij wél van bochten houdt.

Mocht je nu al een mailtje aan het schrijven zijn aan McLaren om een Speedtail vervroegd te bemachtigen: helaas. Er komen maar 106 exemplaren die allemaal al uitverkocht zijn. Daarmee wordt de auto exclusiever dan de P1. Dat zal ook de prijs lekker opdrijven, waarover McLaren nog geen boekjes open heeft gedaan. De kans is aanwezig dat ook hier een nummer gaat komen in hoogten die McLaren nog nooit heeft bereikt.

Bewegend beeld van de airflow van de Speedtail staat op Autojunk.