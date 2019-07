Red Bull: “Gasly let nu minder op Verstappen”

Zolang 'ie daardoor maar niet Max aanrijdt vinden wij het best.

De F1 race afgelopen zondag op Silverstone schotelde ons een plethora van interessante ontwikkelingen voor. Vettel ging weer de fout in, Mercedes hielp Hamilton wellicht een beetje in zijn strijd met Bottas, Verstappen en Leclerc boden ons een blik op de toekomst en bij Haas F1 begingen de coureurs de cardinale zonde door elkaar te elimineren (verslag). Voor Red Bull volgers was echter de grootste ontwikkeling die van Pierre Gasly. De Fransman leek er eindelijk een beetje de snelheid in te hebben.

Natuurlijk is het allemaal relatief. Uiteindelijk was Max alsnog twee tienden sneller dan Pierre in de kwalificatie (verslag) en lag zijn race pace ook een stukje hoger. Zou Pierre het hele jaar zo presteren, dan zou je je aan het eind waarschijnlijk alsnog afvragen of hij zijn plek wel verdient. Maar de verwachtingen waren na Oostenrijk inmiddels zó laag, dat de GP van Engeland een revelatie was. In Oostenrijk werd PG10 immers nog op een ronde gezet door MV33.

Christian Horner is dan ook in zijn nopjes met de potentiële ommekeer van Pierre. Hij omschrijft het alsof er opeens ‘een andere coureur in de auto zat’. Gevraagd waar het in zijn ogen aan lag dat Gasly opeens een stuk beter ging in Engeland, geeft Horner aan dat Pierre zich nu op zijn eigen prestaties focust in plaats van zich blind te staren op Max:

Ik denk dat Pierre een erg goed weekend had. Om na Oostenrijk zo’n ommekeer te maken en zich te focussen op wat hij moest doen zonder zich af te laten leiden door zijn teamgenoot is erg knap. Vanaf de vrije trainingen was hij al competitief en daarop borduurde hij voort in de kwalificatie en in de race. Hij passeerde Vettel en duelleerde erg stevig met Leclerc. Hij leek wel een andere coureur.

In de race negeerde Gasly overigens wel nog even een harde teamorder om Max voorbij te laten. Pas toen Horner zich zelf op de radio meldde, ging Pierre aan de kant. Maar daar lijkt Christian dus niet mee te zitten. Sterker nog, misschien heeft hij er stiekem wel respect voor. Denk jij dat de Fransman het lek nu boven heeft, of was de race van zondag de uitzondering en zakt ‘ie hierna weer weg? Laat het weten, in de comments!

Image-Credit: Caterina Masetti Zannini en Pierre via Instagram