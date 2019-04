Deze iconische naam is niet houdbaar voor de toekomst

Jammer, maar ook weer niet.

De jaren ’90 waren het begin voor een revolutie in het A-segment. De oorzaak daarvan was waarschijnlijk de Renault Twingo. De kleine, dappere dodo uit Frankrijk liet zien dat een basale manier van autorijden niet saai hoeft te zijn. Het design van de Twingo was fris, uniek en later, zo bleek, iconisch. Kijken we naar wat de rest van de merken deden in het segment, dan zien we leuke wagentjes (VW Lupo, Peugeot 106 etc), maar niks was zo iconisch en fris vormgegeven als de Twingo. Op één auto na dan. De Ford Ka.

Met name de bolle vormen van de Ka waren spraakmakend. Het was, voor een betaalbare auto, één van de best vormgegeven auto’s die er is. Het autootje straalt vrolijkheid uit. Eigenlijk is het de enige auto die de Twingo wist te evenaren. Al wordt de Ka een beetje geteisterd door het roestmonster, voor een appel en een ei heb je er al eentje.

De tweede generatie deed het ook wel lekker, maar dat was duidelijk ‘gewoon een kleine Ford’. Desalniettemin kan de auto bestempeld worden als een succes. Totdat je je realiseert dat de Ford Ka gewoon nog bij de Ford-dealer staat. Ondertussen heet hij Ka+ en we vergeven je als je niet eens wist dat hij bestond. Je moet namelijk goed je best doen om de auto te spotten: niemand wil hem. Zelfs niet als crossover!

Sinds de laatste facelift heeft de auto een fris Ford-snoetje, kun je hem als Active en ‘Vignale’ krijgen en in het interieur zit zelfs een toefje Fiesta. Allemaal een recept voor succes, maar door de positionering van de auto kun je ook voor een Fiesta opteren. Bovendien volgt de Ka+ het EcoSport-recept: de auto is bedoeld voor markten als Brazilië en India, waar hij het overigens prima doet. In Europa mogen we komende herfst adieu zeggen tegen de naam Ka, aldus Carscoops.

Net nu de EcoSport ook op het punt staat vervangen te worden, door een auto met de eveneens historische naam Puma, zou het leuk zijn als de Ka een return maakt als rasechte prijsvechter. De auto mogen we toevoegen aan de lijst waar de C-Max recent ook op kwam. We hopen echter dat de naam terugkomt, want daar lag het niet aan. De Ka+ echter, die gaan we niet perse missen.

Meer lezen? Deze 13 auto’s verdwijnen van de prijslijsten in 2019.