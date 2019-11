Mercedes gaat definitief enorm veel banen schrappen

Levert weer wat centjes op voor het milieu.

De personenautodivsie van Daimler, Mercedes-Benz, moet geld gaan besparen. Dat heeft Daimler gisteren gemeld. Mercedes zit in een transitie naar milieuvriendelijkere personenauto’s, maar heeft het nog niet zo goed onder de knie als Tesla, bijvoorbeeld. Logisch, want het is nu een fabrikant die toevallig een EV (de EQC) ergens in het gamma heeft.

Om deze auto’s te kunnen ontwikkelen is geld, heel erg veel geld nodig. Dat gaat ten koste van enorm veel banen. Zo was al het een en ander afgelopen week duidelijk dat er 1.100 banen op de toch stonden. Welnu, die angst is nu realiteit. Daimler heeft naast milieuproblematiek ook te maken met diverse terugroepacties die bijzonder veel geld hebben gekost. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het overigens helemaal niet zeker of het alleen managementbanen zijn die op de schop gaan.

Het is een lekker begin voor de kersverse Benz-Baas Ola Kallenius. Dieter Zetsche heeft nog niet zijn spullen gepakt en Ola kan zich opmaken voor een enorme reorganisatie. Het probleem is dat met milieuvriendelijke auto’s vooralsnog geen geld te verdienen valt, vanwege de hoge kosten. Mercedes-Benz zou en hogere prijs kunnen vragen, maar dan prijzen de auto’s zich uit de markt en worden er te weinig van verkocht.

Kallenius heeft dus geen andere keuze dan snoeien in de kosten. Binnenkort (2021) gaan de nieuwe uitstootregels in en deze zijn in principe onhaalbaar als niet een enorm deel van de vloot geheel elektrisch is. Ondanks dat een elektrische auto wel degelijk fijnstoffen (banden) en CO2 (indirect) uitstoot, telt elke EV als ‘0 gram CO2 per kilometer’. Vanaf 2021 mag de gemiddelde uitstoot niet hoger zijn dan 95 gram per km. Voor de context, een A160 stoot 127 gram per km uit, een C180 zit op 140 gram per km en een E200 op 144 gram per km. Er zal dus heel veel gecompenseerd moeten worden in korte tijd.

Meer lezen? Check hier de Autoblog rijtest met de Mercedes-Benz G65 AMG.