Kniel voor deze zeldzame Porsche ‘Reisemobile’

Veel meer 'retro' dan dit wordt het niet snel.

Door de jaren heen zijn er Porsche-motoren in heel wat verschillende voertuigen terechtgekomen. De zeldzame Tempo Mikafa Sport camper is zonder meer een van de vreemdere voorbeelden. De meterslange motorhome is technisch gezien geen officieel product van de sportwagenfabrikant uit Zuffenhausen, hij draagt wel degelijk de naamplaat.

De Tempo Mikafa Sport wordt deze zomer geveild door Mecum Auctions, tijdens een evenement in Pebble Beach. Het veilinghuis verwacht tussen de 150.000 en 200.000 dollar voor de wagen te vangen. Dit lijkt hooggegrepen, maar het is allerminst nattevingerwerk. Twee jaar geleden is een dergelijk exemplaar namelijk voor 132.000 dollar verkocht.

De reden dat de camper in kwestie nog een tikkeltje duurder zou zijn is simpel: dit is één van in totaal drie exemplaren met een Porsche-motor. In de tijd dat de motorhome werd geproduceerd, legden Tempo en Mikafa er o.a. motoren van Austin, Volkswagen en BMW in, voor een gelimiteerde oplage wist de fabrikant een aantal boxermotoren van Porsche te strikken. De viercilinder komt oorspronkelijk uit de 356. Het is tevens de reden dat de camper een ‘sport’ badge draagt en er een officieel logo van Porsche op de voorzijde pronkt.

Hoewel het zeker een gave vondst is, is de geschatte prijs allesbehalve een representatie van de staat waarin de camper verkeert. De binnen- en buitenzijden van de Tempo Mikafa Sport zijn bijvoorbeeld duidelijk aangetast. Dat gezegd hebbende schijnt de camper nog volledig origineel te zijn. Dit is met name goed te zien aan het interieur. Zowel de manier waarop de voorwielaangedreven motorhome is ingericht als de apparaten die erin staan; alles schreeuwt jaren vijftig.