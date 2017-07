Knotsgek Supercar-alternatief in productie

En de specs zijn best smakelijk.

Soms weet je van gekkigheid niet meer wat je met je zuurverdiende oliedollars moet doen. Op een gegeven moment heb je gewoon alle supercars, hypercars en luxe limo’s in de collectie staan. Als je dan nog geld over hebt, wat moet je dan doen? Nog meer auto’s kopen waarin je niet gaat rijden?

Met name in de Verenigde Zandbak van het Midden-Oosten zijn er veel individuen die met dit probleem kampen. Ja, er zijn een paar leuke circuits in de buurt als Bahrain en Abu Dhabi. Maar dan moet je met een trailer in de weer. Gelukkig hebben de heren van Zarooq Motors een oplossing! In 2015 toonden ze al hun project, genaamd ‘SandRacer’. Het heuglijke nieuws heeft ons bereikt dat deze auto nu ook daadwerkelijk in productie is gegaan.

Het idee van de SandRacer is niet helemaal nieuw. Uiteraard zijn er woestijnracers van Bowler (Nemisis) en Ariel (Nomad) die eenzelfde sensatie bieden. Maar de uitwerking is wel anders. De SandRacer is stoerder, sneller en vooral luxueuzer. De SandRacer is ontworpen en ontwikkeld om altijd en overal superprestaties te kunnen leveren. Dus ook in de woestijn kun je met deze auto terecht, alhoewel de naam van de auto dat al verklapte.

Het eerste productiemodel is de SandRacer 500 GT. Het is strikt een tweezitter met een middenmotor en achterwielaandrijving. In het interieur zien we handgestikt leder van de altijd smaakvolle firma Mansory. Verder krijg je een digitaal dashboard, Apple CarPlay-compatible infotainment-systeem, elektrisch bedienbare ruiten en een heuse rolkooi.

Aanvankelijk was het de bedoeling om een 3.5 liter grote V6 te gebruiken, maar daar is Zarooq op teruggekomen. De motor is een 6.2 V8, goed voor 525 pk en 660 Nm. Dat kan niet anders dan een GM LS/LT V8 zijn. Goede keuze. De motor is gekoppeld aan een sequentiële vijfbak. De 500 GT weegt zo’n 1.200 kilogram. Het onderstel is in twee hoogtes verstelbaar voor zowel asfalt als zand.

In eerste instantie worden er 35 exemplaren van gebouwd. De prijs begint bij 450.000 dollar. Als je hem nu bestelt krijg je een SandRacer aan het einde van dit jaar.