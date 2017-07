Deze motorhome brengt je helemaal tot rust

Handig voor als je stress op het werk ervaart

Stel. Je bent een bovengemiddeld goede autocoureur. Dermate goed dat je al op piepjonge leeftijd op het allerhoogste niveau kunt mee doen. Dat betekent dat je het raceseizoen de wereld rondvliegt. Maar wat moet je doen, eenmaal op locatie? Als het een thuisrace betreft, maakt het niet uit. Maar verder zul je telkens op locatie een hotelletje moeten boeken of genoegen moeten nemen met een motorhome.

Een motorhome is natuurlijk niets meer dan een camper met iets meer ruimte. Meestal zijn ze vooral heel erg functioneel. Maar ja, je verdient miljoenen bij je werkgever dus je hebt wat ruimte voor wat leukers. Zoals dit project van Carlex. Carlex is een firma dat zich voornamelijk bezighoudt met het verzorgen van gave interieurs bij auto’s die standaard een niet al te best interieur hebben, zoals deĀ Subaru Impreza. Ze willen ook wel eens te ver gaan, getuige deze Maserati.

Deze trailer was voorheen ook zo’n standaard en saai motorhome. De stijl is compleet anders gemaakt en moet het gevoel van een luxe lounge teweegbrengen. Uiteraard is het motorhome van allerlei gemakken voorzien, zoals de flinkĀ grote televisie, luxe sofa en ze hebben zelfs de badkamer even onder handen genomen. Het blijft natuurlijk een Poolse firma.

We gaan natuurlijk geen namen noemen. Maar dit is de perfecte motorhome voor de coureur die veel te vroeg uit de race ligt en weer even moet bijkomen. Om even tot rust te komen om vervolgens een interviewtje te geven, of zo. Wat het geintje kost is niet bekend, maar reken erop dat een beetje F1 coureur er niet wakker van zal liggen.