Koenigsegg wil door de 500 km/u knallen?

Eigenlijk was het maar een kwestie van tijd...





Het was hét gevecht van het vorige decennium: welke auto was het snelst? Uit Frankrijk was er de Bugatti Veyron, het prestigeprojectje uit Duitsland dat extreme luxe moest combineren met extreme snelheid. Aan de andere kant van het water was Hennessey, dat met de lichtgewicht Venom snelheidsrecords wilden breken. En uit het koude Zweden was Christian von Koenigsegg druk bezig zijn CCX te maken.

Waar Hennessey het vooral moest doen met zijn omgebouwde Lotus Exige, bleven Bugatti en Koenigsegg maar verschillende versies van dezelfde auto maken, puur om dat record te kunnen pakken. Uiteindelijk pakte Bugatti het record in de Veyron Supersport en gingen de andere twee spelers maar naar andere records kijken.

Toch hebben ze het geen van drieën ooit los kunnen laten. Aan de ene kant is er de recordhouder, die het record inmiddels heeft verbroken. Aan de andere kant (van de oceaan) heb je Hennessey, die met zijn 1600 pk hypercar Venom F5 aan de gang is. Deze keer wil hij het zonder Lotus doen en heeft hij zelf een auto ontworpen. In 2018 zei meneer Hennessey nog dat hij de 500 km/u aan wil tikken met deze auto.

Nu weet TheSuperCarBlog te melden dat ook Koenigsegg zich wil wagen aan dat magische getal. Von Koenigsegg zou op de autosalon van Genève een prototype willen laten zien van een auto die 500 km/u kan halen. Heel veel is er nog niet bekend over deze auto, wel dat deze conceptauto de Mission 500 zou moeten heten. Omdat het zijn missie zou zijn om de vijfhonderd aan te tikken, snappie? Mogelijk is deze auto gebaseerd op de Jesko.

De blog weet ook te melden dat Koenigsegg maar liefst drie auto’s mee gaat nemen, waaronder deze Mission 500. We moeten nog even wachten tot maart om te weten of er iets klopt van deze geruchten, maar het zou dus zomaar kunnen dat we die magische tijden van tien jaar geleden, opnieuw gaan beleven…

Foto: Koenigsegg Regera, Matk20, via Autojunk.nl.