Toyota gaat Volkswagen achterna

Nóg een crossover op de Nederlandse wegen.





Als je als autofabrikant anno 2020 een beetje makkelijk geld wil verdienen, maak je een crossover. Je pakt een bestaande hatchback, geeft het een wat ander uiterlijk, laat je marketingafdeling er compleet op losgaan en je krikt het prijskaartje wat omhoog. En mensen kopen het. Meteen. Het is dan ook niet gek dat iedere autofabrikant crossover na crossover uitbrengt, om maar aan de schreeuwende vraag te kunnen voldoen.

Wie hoopte dat die trend in 2020 om zou slaan, heeft het wat Toyota betreft mis. De Japanners gaan namelijk nóg een crossover bouwen, naast de RAV4. Deze nieuwe ‘onderscheidende SUV’ moet in het B-segment vallen en is dus een maatje kleiner dan de RAV4.

Opvallend aan het persbericht is hoe vaak het woordje ‘Yaris’ valt. Het komt op het platform van de nieuwe Yaris te staan, het wordt in Noord-Frankrijk naast de Yaris geproduceerd, het moet – samen met de Yaris – in 2025 goed zijn voor ongeveer dertig procent van de Europese Toyota-verkopen. Het is bijna alsof ze bang zijn dat mensen door gaan hebben dat het gewoon een opgehoogde Yaris gaat zijn. Dus schreven ze maar even snel: ‘Ik kan nu al beloven dat het geen opgehoogde Toyota Yaris wordt’. Ja ja.