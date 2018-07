Verkopen elektrische auto’s stellen nog steeds niets voor

Die had je kunnen zien aankomen, we hebben de exacte aantallen voor je.

Net als ouder worden en belasting betalen is ook elektrisch rijden een zekerheid. Nog niet zo lang geleden hield zelfs Autoblog.nl de EV-10-daagse. Nu hoeft ook de autoliefhebber niet bang te zijn voor het fenomeen elektrisch rijden. Naast muesli-autootjes komen er telkens meer gave elektrische auto’s bij. Sterker nog, met Tesla is er zelfs een gaaf elektrisch automerk. Het zijn alleen die broem-vroem-pruttel geluidjes die je zult moeten missen.

Enfin, we weten dat het eraan zit te komen, maar vooralsnog rijdt iedereen nog gewoon op goddelijk lekkere benzine of satansap. Hoe zit het eigenlijk met de verkopen van elektrische auto’s? Loopt het een beetje in Nederland? En welke modellen doen het eigenlijk goed? Wij hebben de antwoorden voor je! VWE Automotive heeft namelijk de halfjaarcijfers voor 2018 vrijgegeven.

Vorig jaar waren de verkopen van elektrische auto’s al bijna verdubbeld en dit jaar is het record van vorig jaar al verbroken! Zo werden in de eerste helft van 2018 dik 140% méér elektrische auto’s verkocht dan het jaar daarvoor. Dus ook al wordt er geen enkele elektrische auto meer verkocht in 2018, dan nog kunnen we spreken van een stijging van 8,4%. Je voelt hem al een beetje aankomen als er in dit soort procenten gesproken wordt: qua absolute aantallen valt het heel erg mee, eigenlijk.

Op dit moment is namelijk 3,1% van alle nieuwe auto’s die verkocht zijn in 2018 evolledig elektrisch aangedreven. Gevoelsmatig klinkt dat als erg weinig. Als je kijkt hoe zwaar er geïnvesteerd wordt in subsidies, infrastructuur en het feit dat Nederland het beste jongetje van de klas (pretendeert) te zijn, is 3,1% eigenlijk een percentage om je voor kapot te schamen. Althans, zo komt het bij ondergetekende over.

Top 10

Qua top 10 zien we ook geen echt grote verrassingen. Er zijn 8 modellen die het redelijk goed doen, de rest speelt een rol in de marge. De top 10 ziet er als volgt uit:

1. Tesla Model S (1.879 stuks, -10%)

2. Nissan Leaf (1.417 stuks, + 173%)

3. Volkswagen e-Golf (1.302 stuks, +37%)

4. Tesla Model X (1.095 stuks, -12%)

5. Hyundai Ioniq (883 stuks, -8%)

6. BMW i3 (721 stuks, -16%)

7. Renault Zoe (623 stuks,- 20%)

8. Opel Ampera-E (564 stuks, +147%)

9. Smart ForFour ED (61 stuks, – 25%)

10. Jaguar i-Pace (32 stuks)

Plugin-Hybrides ‘populairder’

Jazeker, ook de verkopen van de Plugin-hybrides zitten in de lift! In absolute aantallen komen er natuurlijk meer bij. Helaas geeft dit een ernstig vertekend beeld. De PHEV was dankzij een gulle incentive van de overheid razend-populair. Bollebozen in Den Haag vonden het een goed idee om enorme SUV’s die gewoon 1 op 8 rijden te voorzien van enorme kortingen in bijtelling en andere MIA/KIA regelingen. Toen deze regelingen werden geschrapt, zakte de verkopen van PHEV’s als een kaartenhuis in elkaar. Zo werden er in 2017 slechts 1.120 PHEV’s verkocht, terwijl dat er in 2015 nog 40.403 exemplaren waren. In de eerste helft van 2018 staat de teller op 1.696 eenheden.

De meest populaire PHEV is de Volvo XC60 T8, deze auto is met 480 exemplaren min of meer verantwoordelijk voor de opleving van PHEV’s in Nederland. Maar waarom eigenlijk? Er zijn toch geen bijtelling-voordelen meer? Klopt, echter is de CO2-uitstoot op papier laag (dus een groen label) en je krijgt 400 pk tot je beschikking. VWE noemt ook het lage verbruik, maar de eerste persoon die de fabrieksopgave van de XC60 T8 haalt moeten wij nog tegenkomen.