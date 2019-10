Parbleu! Alpine A110 verkoopt beter dan 718 Cayman?

Maar, maar, die Alpine is toch Frans en die Porsche Duits?

Een paar dingen zijn zeker in het leven. Je gaat ooit dood, je moet belasting betalen en Duitse auto’s verkopen beter dan Franse auto’s. Vooral in de hogere segmenten zijn de Duitsers koning. Als mensen een fors bedrag uitgeven moet er immers wel een dikke premium badge op hun nieuwe aanwinst zitten. Zo wilden we het, eerdere positieve berichten ten spijt, eigenlijk ook niet geloven toen AB-lezer Bart ons een berichtje stuurde met de mededeling dat de Alpine A110 (rijtest) beter verkoopt dan de Porsche Cayman.

Maar ja, je bent een serieuze onderzoekspublicatie of je bent het niet. Dus gingen we toch maar even zoeken in de data, om te kijken of deze boude claim hout snijdt. Wat blijkt: jazeker, die Alpine A110 doet het sowieso zeer goed in vergelijking met de Porsche Cayman (rijtest) qua (Europese) verkoopcijfers. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden er op het oude continent zelfs meer A110’s verkocht dan Caymans. De moeilijkheid is dat de verkopen van de Cayman tegenwoordig opgeteld worden bij die van zijn open zusje, de Boxster (rijtest). De keiharde cijfers van Carsalesbase zien er zo uit:

Uit de cijfers van voorgaande jaren, toen de Boxster en Cayman nog wel als aparte modellen golden, kunnen we opmaken dat er voor elke Boxster ongeveer 0,725 Cayman verkocht werd. Nemen we aan dat die verhouding nu nog steeds opgaat, dan worden er daadwerkelijk minder Caymans verkocht dan Alpine’s in Europa. In Nederland verkoopt de Alpine dit jaar zelfs beter dan beide 718’s samen (hoewel het dan in beide gevallen over ongeveer 50 stuks gaat). Hon hon hon, Wie had dat gedacht! Of is het gewoon een logisch gevolg van het feit dat de Cayman nu doorgaans ook een vierpittertje onder de kap heeft?