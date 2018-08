Mijn hemel, de Limo-Jet is werkelijkheid geworden

We doen een gok en zeggen dat je dit nog nooit hebt gezien.

Sinds de oprichting van Autoblog hebben we al voldoende merkwaardige voertuigen besproken. De afgelopen maanden, bijvoorbeeld, zagen we vrij letterlijk rode stieren voorbijkomen, evenals Range Rover-scootmobielen en uit bamboe vervaardigde motoren. Kortom: een bijzondere bende. Echter, een limousine op basis van een Learjet, die hebben we tot op heden nog niet gezien.

Een opmerkelijke constatering, daar de makers van dit cartoonachtige object toch al ruim 12 jaar bezig zijn om hun project te verwezenlijken. Afgelopen weekend, tijdens een lokale elektronicabeurs in Dallas, in de Verenigde Staten, konden de Amerikanen eindelijk de doeken van hun creatie trekken.

Hoewel de specifieke details nog niet op tafel leggen, hebben we voorlopig voldoende aan een handvol feiten en een klein aantal platen om het fenomeen te kunnen behappen.

De Limo-Jet is door Jetsetter, Inc. gemaakt. Het project is zoals gezegd twaalf jaar geleden geboren, toen de Amerikanen begonnen te onderzoeken hoe ze dit gigantische ombouwproces het beste konden aanpakken. Daarnaast zal het straatlegaal maken van de rijdende Learjet ongetwijfeld ook een flinke poos hebben geduurd.

Nu hij af is, kunnen Frank DeAngelo en Dan Harris de binnen- en buitenkant tevreden aan de wereld tonen. De buitenkant spreekt voor zich; in de basis is het een Learjet, waar beide vleugels plaats hebben moeten maken voor een viertal wielen. Daarbij is de neus opengehakt, maar waarvoor is niet precies duidelijk. De straalmotoren hangen aan het lichaam maar dienen geen doel, daar de Limo-Jet aangedreven wordt door een (vooralsnog onbekende) V8 op benzine.

Aan de binnenkant zijn de veranderingen minstens zo ingrijpend. Om te beginnen is het roer vervangen door een doorsnee stuurwiel. Achter ditzelfde stuur vinden we de gebruikelijke knoppen en hendels om richting aan te wijzen, ruitenvloeistof te sproeien en de lampen aan te zetten. Het ruim waarin de feestgangers los kunnen gaan is voorzien van allerlei essentiële zaken, zoals neonlicht, een bar, fijne stoelen en een muziekinstallatie. De willekeurige voorbijganger zal zich ongetwijfeld een ongeluk schrikken. Kijk, zo maak je tenminste een indruk.

Beeld: Limo-Jet op Facebook