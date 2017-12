Is de goedkope up! GTI eigenlijk wel zo goedkoop?

20k voor een nieuwe GTI lijkt niet veel, maar wat kun je nog meer krijgen voor dat geld?

Hot hatches, wie houdt er niet van? De wagentjes zijn populairder dan ooit en springen daarom als onkruid uit de grond. Hierom kan het zomaar eens het geval zijn dat je zicht enigszins is vertroebeld, zeker nu die sappige Volkswagen up! GTI geprijsd is. Volkswagen geeft je het 115 pk sterke speeltje mee voor maar liefst € 19.840. Een aardige som, waarvan we nog niet geheel overtuigd zijn of deze gerechtvaardigd wordt omdat er nou toevallig een GTI-badge op geplakt is. Natuurlijk, aan plezier kun je geen prijs hangen, maar het zet je wel aan het denken: hoe weegt het karretje nu op tegen zijn concurrenten?

Alfa Romeo MiTo Twin Air Super

100 pk

€ 19.045

Te beginnen met de MiTo Twin Air Super. Deze stijlvolle Italiaan doet alweer even mee, maar is afgezien van zijn leeftijd nog een aardig potente wagen. Goed, de up! GTI zet hem qua pk’s wel even mooi te kijken, maar die beschikt dan ook over een veel nieuwer geblazen blok. En hoewel de GTI-badge veelal de juiste snaren weet te raken, kun je met een Alfa eigenlijk niet de mist in gaan. Of nou ja, afgezien van alle gremlins dan. Voordeel is hier wel dat je voor minder geld een grotere auto koopt. Kies je de non-Super uitvoering dan zit je helemaal gebakken en is de wagen bijna € 3.000 goedkoper.

Fiat 500 S Twin Air 105

105 pk

€ 19.635

We blijven nog even in Italië, want we werpen een blik op de sportief getrimde Fiat 500. In de basis is het een heerlijk compleet autootje, die er relatief netjes uitziet. De Twin Air is iets pittiger dan zijn concullega van eigen bodem, maar levert op zijn beurt weer in doordat hij net iets kleiner is. Daarbij mag je hem, ondanks zijn spec, eigenlijk alleen aanschaffen als je een haarsalon bezit. Mocht dit nu net je ding zijn, dan kun je die € 205 die je bespaart in je zak steken en een nieuwe coupe laten zetten.

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line

125 pk

€ 20.165

Hier begint het al wat interessanter te worden. De Fiesta ST-line is misschien wel een fractie duurder, maar qua vermogen heeft ‘ie de up! GTI toch even tuk. De 1-liter EcoBoost-motor is door zijn extra vermogen toch net een stukje spannender om te besturen. Daarnaast is hij, net als de MiTo, een maatje groter en is hij tevens rijkelijk uitgerust met opties.

Kia Picanto GT-Line 1.0 T-GDI

100 pk

€ 17.315

Qua formaat komen de Picanto GT-Line en de up! GTI redelijk overeen, maar dat is dan ook het enige. De Picanto produceert minder vermogen, maar compenseert dit enigszins door net wat kilootjes lichter te zijn. Hoewel Kia redelijk op toer is om het merk aantrekkelijker te maken voor het grote publiek, blijven veel mensen dit nog gewoon zien als een lelijke Koreaan. Terecht?

Opel Adam 1.0 Turbo Unlimited

115 pk

€ 18.299

Het is allemaal heel leuk en aardig dat het vermogen hier in evenwicht is, maar het zegt bijzonder weinig. Of nou ja, dat is maar net hoe je het bekijkt. De Adam is immers een stapje groter en weegt ruim 100 kg meer. Dat is te overzien, maar het maakt het zo dat de Adam toch wat minder wendbaar is dan de up! GTI. Wel krijg je er meer luxe voor terug en kun je dik € 1.500 in je zak steken. Offers, offers.

Peugeot 208 GT-Line 1.2

110 pk

€ 21.280

Uit het volledige lijstje vind ik dit persoonlijk misschien wel de beste optie. Relatief weinig extra poen levert je in dit geval een stevig uitgevoerde wagen op, die niet alleen ruimer is maar ook bijzonder stijlvol. In vergelijking met de up! GTI is de 208 GT-Line misschien ietsje minder pittig, maar die 5 paarden zullen het verschil niet direct maken.

Renault Twingo GT

110 pk

€ 17.600

Oei. De Twingo GT (rijtest) mikt op nagenoeg exact dezelfde doelgroep, maar kost een klap minder geld. Net als bij die auto hierboven geldt dat er een marginaal verschil is in vermogen, maar wanneer hij zoveel goedkoper is zal je zoiets maar al te graag negeren. Vink simpelweg wat extra opties aan en eventuele twijfels verdwijnen abrupt. Van alle auto’s in de lijst, lijkt deze de beste papieren te hebben voor een één-op-één.

Seat Ibiza 1.5 TSI

150 pk

€ 21.360

Nondeju! Dit is natuurlijk van zijn leven geen waardige match, maar de FR-Line staat wel degelijk in het lijstje. Volledig te danken aan zijn prijs, uiteraard. De Ibiza met 1,5-liter TSI-motor geeft je vier cilinders die gezamenlijk 150 pk produceren. Daarbij is de Ibiza heel wat ruimer. Deze auto zullen VAG-liefhebbers zeker moeten overwegen, gezien de techniek toch enigszins in het verlengde ligt van elkaar.

Suzuki Swift BoosterJet

112 pk

€ 17.209

Naast de Picanto de enige andere Aziaat in ons lijstje, die qua prijs ook nog eens dicht bij elkaar liggen. De Swift geniet echter van een iets sportiever blok en doet er 12 pk’s bovenop. Vergelijken we hem met de up! GTI, dan is hij aanmerkelijk lichter en maar net groter. Dit valt echter weg te wuiven, want qua filosofie zijn de wagens grotendeels hetzelfde. Wellicht dat de prijs ook hier de doorslag zal geven.

Uiteindelijk blijft het je eigen keuze en zal je persoonlijke voorkeur bepalen welke wagen je het liefst voor de deur hebt staan. Wil je goedkoop, dan is het een idee om het in het Verre Oosten te zoeken, of er vandoor te gaan met een Twingo GT. De Italianen hebben zoals altijd hun eeuwige charme, maar missen net dat beetje extra om het de GTI warm onder de voeten te maken. Welke auto je ook mee naar huis neemt, je gaat er in ieder geval vandoor met een hot hatch; en dat is enige dat telt.

Bij deze nog een wel terechte shoutout naar de alwetende @willeme voor zijn hulp.