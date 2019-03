Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Bahrein 2019

Kan Ferrari zijn vorm weer vinden?

Aan de rangorde van de teams is vooralsnog geen touw vast te knopen. Ferrari leek tijdens de wintertest in Barcelona veruit de beste papieren in de handen te hebben, maar de Italiaanse renstal kwam in Australië thuis van een koude kermis. Zowel in de kwalificatie als in de wedstrijd was het juist Mercedes dat de sterren van de hemel reed. Zelfs Red Bull met die vermaledijde Honda-motor scoorde beter in Melbourne.

In de vrije trainingen in Bahrein zijn de rollen omgedraaid. Ferrari heeft duidelijk weer gevonden wat ze in Albert Park hadden verloren. De beide coureurs hebben hun team in ieder van de vrije trainingen een zogenaamde clean sweep bezorgd. In andere woorden: overal waren Sebastian Vettel en Charles Leclerc de snelste twee coureurs van iedereen. Kunnen ze dit tempo ook in de kwalificatie doorzetten?

Q1

Williams, dat een dramatisch seizoen tegemoet lijkt te gaan, schiet bij het op groen gaan van de lichten direct maar naar buiten. Uitgerekend Robert Kubica, die door een tekort aan onderdelen dit weekend niet teveel mag trappen, opent de dans, maar een geklokte ronde zet hij niet neer. In plaats daarvan is het Alexander Albon van Toro Rosso die begint met een 1:31.125. Hij wordt op enkele tienden gevolgd door de kersverse Formule 2-kampioen George Russell, die eveneens voor Williams rijdt.

Na enkele minuten rijdt praktisch iedereen op de baan. Na de relatief trage ronden van Williams en Toro Rosso is het McLaren-rookie Lando Norris die een rappe ronde neer wil zetten. Dit lukt hem, maar niet in gewenste stijl. In de laatste bocht wordt hij namelijk ernstig opgehouden door, jawel, Romain Grosjean. De Haas-coureur heeft blijkbaar niet de nodige informatie gekregen van zijn team en parkeert zijn bolide doodleuk op de apex. Zal daar nog een penalty volgen? Wellicht. De snelheid zit er bij McLaren in ieder geval goed in, zo laat Sainz zien. De eerste rondetijd van de Spanjaard is vergelijkbaar met de ronde van Bottas.

Over de Vliegende Fin gesproken, Mercedes lijkt ook in de kwalificatie niet met Ferrari te kunnen strijden. Na de eerste run moet Lewis Hamilton bijna 8 tienden toegeven op Charles Leclerc, die de eerste positie bezet. Bottas zelfs een volledige seconde! Vettel volgt zijn nieuwe teamgenoot op ongeveer 2,5 tienden. De Monegask doet dus allesbehalve onder voor zijn Duitse teamgenoot, een viervoudig wereldkampioen.

Bij het vallen van de vlag laait het gevecht in het middenveld op en staan de tijdenlijsten in vuur en vlam. Renault heeft ineens niet de snelheid uit de vrije trainingen en Hulkenberg en Ricciardo moeten strijden voor wat ze waard zijn. Laatstgenoemde slaagt, de Hulk lukt het niet. Alfa Romeo mist eveneens snelheid en alleen Raikkonen mag door, Giovinazzi blijft achter. Net als Lance Stroll. De beide Williams-coureurs eveneens, maar dat mag geen verrassing heten. Opmerkelijk is dat ook Red Bull niet zo rap is als in Melbourne. Gasly gaat met de hakken over de sloot Q2 in, Verstappen geeft ruim een seconde toe op de koplopers.

De afvallers in Q1: Giovinazzi, Hulkenberg, Stroll, Russell, Kubica.

Q2:

Bij de start van het tweede gedeelte van de kwalificatie laten de overgebleven coureurs er geen gras over groeien. Vrijwel iedereen duikt direct naar buiten om een goede ronde te kunnen produceren. Bottas begint met een hoge 1:28, waarmee hij zich op ongeveer vergelijkbare hoogte waant als de snelste ronde die door een Ferrari-rijder is genoteerd. Heeft Ferrari te vroeg zijn hand getoond, of kan het nog sneller?

Het antwoord volgt snel, want Charles Leclerc is direct ruim een halve seconde sneller dan Hamilton. Vettel laat de bal vallen en geeft ruim een seconde toe op zijn teamgenoot. Achter de beide Mercedes-coureurs vinden we Kevin Magnussen van Haas nog voor Verstappen, die P5 bezet. Grosjean is iets trager, maar staat wel in de top tien. Net als de McLaren-rijders. Ironisch genoeg is de formatie uit Woking, die rijdt met motoren van Renault, sneller dan het fabrieksteam. Ricciardo staat net als Gasly (Red Bull), de Toro Rosso’s en Sergio Perez in de gevarenzone. Raikkonen staat aan de goede kant, maar is absoluut niet veilig.

Of toch wel! Blijkbaar zaten degenen in de gevarenzone al aan het maximaal haalbare, want niemand doet een fatsoenlijke sprong. Zelfs Gasly in de Red Bull blijft steken op P13 en weet daarmee niet te imponeren, al ligt dit volgens de Fransman aan zijn gaspedaal. Verstappen komt niet verder dan P7 en moet zelfs oud-rivaal Sainz voor zich dulden. Vettel verbetert zijn tijd ook nog, maar geeft wederom enkele tienden toe op Leclerc. Wordt dit het weekend dat de ster uit Monaco zijn stempel drukt in de Formule 1?

De afvallers in Q2: Ricciardo, Albon, Gasly, Perez, Kvyat

Q3

Nu de laatste tien coureurs zijn overgebleven en Ferrari in de eerste twee kwalificatiesessies uiterst dominant is geweest, mogen we er van uit gaan dat de Scuderia een front-row lockout zal scoren. Maar eerst is het de beurt aan de middenvelders. Magnussen is wederom de beste van de rest en houdt de voorlopige P1 met een hoge 1:28. Mercedes schiet er onderdoor, maar Leclerc blijft de snelste van iedereen. Sterker: zijn rondetijd is exact even snel als het absolute ronderecord (1:27.958) van Sebastian Vettel, dat hij vorig jaar in de kwalificatie noteerde. Of hij nog sneller kan? Ongetwijfeld.

Vettel laat vriend en vijand nog even wachten, waarschijnlijk om even snel een plasje te plegen. Verstappen doet hetzelfde, maar om zijn banden te sparen. Volgens Christian Horner wil Red Bull de Nederlander niet naar buiten sturen met gebruikte banden. Max krijgt dus een enkele kans. Het is nog maar de vraag of hij de beide Haas- en McLaren-rijders zal kunnen overtreffen.

Achterblijver Vettel is de eerste van de topcoureurs die aan zijn laatste run begint. Sebastian kent een redelijke start van zijn ronde, maar hij laat het in het laatste gedeelte liggen. Ook Bottas en Hamilton komen er niet aan. Dit maakt de weg vrij voor Charles Leclerc om de op een na jongste polezitter te worden in de geschiedenis van de Formule 1. En met een voorsprong van bijna drie tienden op teamgenoot Vettel, geeft hij een glashelder signaal aan zijn team: “Je suis arrivé“.

De volledige uitslag:

1. Leclerc

2. Vettel

3. Hamilton

4. Bottas

5. Verstappen

6. Magnussen

7. Sainz

8. Grosjean

9. Raikkonen

10. Norris

11. Ricciardo

12. Albon

13. Gasly

14. Perez

15. Kvyat

16. Giovinazzi

17. Hulkenberg

18. Stroll

19. Russell

20. Kubica