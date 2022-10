Uitslag Formule 1: Grand Prix van Singapore 2022

Pakt Hamilton ook in 2022 weer een zege, door de Grand Prix van Singapore te winnen?

In theorie kan het dit weekend al gebeuren; Max Verstappen die zijn tweede wereldtitel wint. Althans, ervan uitgaande, dat hij zijn eerste mag houden, nadat de FIA woensdag bekend maakt of Red Bull de budget cap regels heeft overtreden. Maar laten we dat even parkeren, want vandaag gaat het om de Grand Prix van Singapore. Als Max wint, Perez niet beter finisht dan vierde en Leclerc niet beter dan achtste, is Max de campeão van 2022.

Qua startposities is echter bijna het omgekeerde het geval. Leclerc is eerste, Perez tweede en Verstappen start slechts als achtste. Het had allemaal heel anders kunnen zijn, maar in de kwalificatie maakte Red Bull een zeldzaam foutje. Verstappen reed twee rondes die goed genoeg waren geweest voor pole position. Maar Red Bull misrekende zich met de hoeveelheid benzine. Zo kon het gebeuren dat Verstappen beide rondjes niet afmaakte. De Nederlander was na afloop not best pleased.

Het moet dus weer een inhaalrace worden voor MV1. En dat zal moeten gebeuren in…vochtige omstandigheden! Want jawel, ondanks dat de FIA de start weer lafjes lang uitstelt, begint de race met nog wat water op de baan. Dat wordt dus weer genieten!

Start

Leclerc komt aardig van zijn plek, maar dan blijkt de racelijn opeens minder grip te hebben. Perez verschalkt de polesitter richting de eerste bocht, Sainz komt vanaf P4 direct voorbij aan Hamilton en Norris pakt Alonso in. Verstappen staat ook op de goede lijn, maar hij heeft een ouderwetse door Olav Mol gepatenteerde poepstart. De RB18 staat te malen en een zwik coureurs komt direct voorbij. Verstappen valt terug naar P12.

In de vochtige omstandigheden komt iedereen redelijk schadeloos weg. Alleen achter in het veld is er een lichte faux pas. Albonio gaat daarbij in de rondte. Magnussen vecht een flink robbertje uit met Verstappen, alleen heeft de Deen schade aan zijn voorvleugel. Wellicht daarom laat K-Mag Max uiteindelijk toch gaan. Daarna maakt Max ook snel werk van Stroll en Tsunoda, maar Vettel blijkt voorlopig een wat hardere noot om te kraken.

Perez en Leclerc rijden vooraan ondertussen lekker rap weg bij Sainz en Hamilton daarachter. Sainz heeft na zes ronden al evenzoveel seconden achterstand op Perez. Hamilton rijdt achter de Spanjaard, maar is weer geen happy camper. Hij klaagt over de radio dat zijn team beter naar hem had moeten luisteren en dat zijn banden geen grip hebben.

De uit de pit gestarte Russell gaat ook nog niet als een speer. Omdat Magnussen een gehaktbal krijgt, klimt hij op naar P16. Maar deze opmars is niet bepaald te omschrijven als een warm mes door de boter. De coureurs die al veel tijd verloren zijn, krijgen echter respijt door een zekerheidje in Singapore: een safetycar.

Latifi rijdt namelijk Zhou aan, dus last de wedstrijdleiding wat extra rondjes in voor Bernd Maylander. Goed nieuws voor onder andere Verstappen, die inmiddels 34 seconden verloren heeft op het leidende duo. Magnussen maakt van de mogelijkheid gebruik om te pitten voor een set verse inters.

Mid Race

Verstappen gaat vrijwel direct nadat Bernd weer naar binnen gaat voorbij aan Vettel. Een rondje later is Gasly aan de beurt. Ja, deze safetycar is duidelijk in het voordeel geweest van Verstappen, die normaal gesproken zo’n beetje klaar was geweest voor het podium. Nu is opeens weer alles mogelijk. Dit keer blijkt Alonso echter voorlopig de bottle neck.

Richting de twintigste ronde van de race begint men hier en daar over de radio te praten over pitten voor slicks. Sainz kan andermaal het tempo niet volgen en laat nog steeds een seconde per ronde liggen op Perez. Op het moment lijkt het daardoor een mano a mano gevecht tussen Perez en Leclerc. Maar goed, we zijn pas op een derde van de race(!).

Dat er nog vanalles kan gebeuren, blijkt als Alonso opeens uitvalt met een kapotte Alpine. Zonde, want de beste man ging juist als een speer. Tegelijkertijd heeft Tsunoda een momentje dat hem bijna in de muur ziet eindigen. De Japanner weet dat net te voorkomen, met valt wel een paar plekken terug tot buiten de top-10. Er volgt een Virtual Safetycar, die Russell aangrijpt om te pitten voor slicks. GR63 heeft niet zoveel te verliezen, want hij reed nog steeds rond op P15.

Het is echter meteen vrij duidelijk dat het nog te vroeg was voor deze switch. Russell gaat namelijk door de eerste bocht als een Formula Drift racer. In zijn eerste snelle ronde is Russell elf seconden te langzaam. Dat gaat dus nergens heen voor Russell. Binnen de kortste keren rijdt hij een hele pitstop achter de op een na laatste man Albon. Die echter pardoes de muur inrijdt en de volgende virtual safetycar veroorzaakt. Wie durft de volgende gok op slicks aan? Het antwoord is niemand.

Verstappen jaagt nu op Norris voor P5. Hij heeft nu andermaal zo’n 35 seconden achterstand op de race leiders. Maar er is weer opschudding. Ocon is de volgende uitvaller. Net als zijn teamleider valt hij uit met malheur. En dat is dus weer een virtual safetycar. Hamilton maakt duidelijk aanstalten om Sainz voorbij te gaan, maar moet dan toch wachten totdat de VSC eindigt.

Verstappen is ook een beetje ongeduldig en knalt bijna op Norris in een poging meteen na het einde van de VSC voorbij te gaan aan de McLaren. Was Verstappen nu te vroeg of ging Norris daar een beetje lijp van het gas? De Brit vond het allemaal maar gevaarlijk. Een raar momentje.

En dan gebeuren er opeens twee cruciale dingen. Het eerste is dat Hamilton opeens in de muur staat. Het tweede is dat Russell uit het niks opeens de snelste man op de baan is. Zo snel kan dat dus gaan en zo precair is die balans dus. Op miraculeuze wijze weet Hamilton zijn Mercedes vlak achter Norris en vlak voor Verstappen weer in het gareel te krijgen.

Hamilton weet Verstappen op te houden, maar de voorvleugel van de Mercedes is echter duidelijk gehavend. Dit kan zo niet, maar toch laat Mercedes Hamilton nog een ronde doorrijden. Daarna komt bijna iedereen alsnog binnen, maar zorgt Tsunoda voor nog meer chaos. De Japanner is al gestopt voor slicks, maar komt er dan achter dat die toch wat glibberiger zijn dan gehoopt. Hij zet zijn Alpha Tauri in de muur en veroorzaakt een echte echte safetycar.

Ook Ricciardo maakt dan zijn stop. Samen met Bottas gaat hij in tegenstelling tot de rest naar softs. RIC is misschien wel de grootste bofkont van deze situatie, want hij klimt op naar P6. Russell komt ironisch genoeg ook nog een keer binnen, nu voor een set nieuwe softs. Voordeel voor RUS is dat hij door de safetycar natuurlijk wel alle tijd die hij verloren heeft weer goedmaakt.

Misschien maar even een volgorde gezien alle chaos. Met vermoedelijke nog een rondje of 17 te gaan (de 61 ronden halen we niet gezien de tijd), is de top-10 nu PER – LEC – SAI – NOR – VER – RIC – STR – VET – HAM – GAS, met iedereen op medium slicks behalve dus Ricciardo. We hebben nog een dik half uur te gaan…

Verstappen probeert wederom meteen plekken op te schuiven, maar vergallopeert zichzelf. Hij gaat vol aggro om Norris te verschalken, wetende dat hij niet weer een bak tijd kan verliezen op de top-3. Max verremt zichzelf echter en schiet rechtdoor. Hij verliest daarbij een aantal plekken en komt nu ironisch genoeg vlak voor Hamilton weer terug op de baan. MV1 heeft zijn banden echter beschadigd en moet nogmaals pitten. Omdat er net een safetycar is geweest die het veld lekker dicht bij elkaar heeft gebracht. Valt hij daarbij terug naar P12.

Russell raakt ondertussen Schumacher bij een poging de top-10 te bedreigen. Deze Brits-Duitse strijd eindigt in het voordeel van Duitsland, maar uiteindelijk van niemand. Russell heeft namelijk direct een lekke band, maar een paar ronden later moet ook Schumacher nogmaals de pit opzoeken. Daarbij vallen beiden terug tot P13 (Schumacher) en P14 (Russell).

Perez komt op slicks nu duidelijk onder druk te staan van Leclerc in de Ferrari. De Mexicaan heeft twee problemen. Ten eerste heeft hij naar eigen zeggen wat issues met zijn power train. Ten tweede onderzoekt de wedstrijdleiding hem vanwege een potentiële overtreding van de regels onder de safetycar. Desalniettemin: binnen no time heeft het duo weer tien seconden voorsprong op Sainz.

Finish

Voor de finish krijgen we het bericht dat de echte finish, pas na de race zal plaatsvinden. Het onderzoek naar Perez zal namelijk pas beslist worden na de race. Voordeel voor de Mexicaan is dat Leclerc door het beste van zijn banden lijkt te zijn. Zoals wel vaker dit jaar, is de Ferrari dit jaar goed in de eerste rondes op slicks, maar de Red Bull beter in het heelhouden van de banden.

Ferrari vertelt Leclerc dat hij binnen vijf seconden moet blijven. Red Bull draagt Perez op weg te rijden van Leclerc. Het verschil met zeven en een halve minuut te gaan is een dikke drie seconden. Verstappen heeft zich ondertussen opgeklommen naar P9, vlak achter zijn oude vriend Hamilton. Beiden hebben vandaag een foutje gemaakt dat hen het podium kost. Maar dat zal dit duel er niet minder heet op maken. Vlak voor het duo probeert Vettel P7 over de meet te rijden voor Aston Martin.

Als Hamilton probeert Vettel in te halen gaat hij iets buiten de droge lijn. Verstappen profiteert en gaat naar P8. Perez kruipt ondertussen tiende voor tiende richting een voorsprong van vijf seconden. Het wordt kiele-kiele. Maar het touwtje breekt voor Leclerc. Perez peurt nogmaals alles uit de RB18 en rijdt het gat opeens naar dik zes seconden. Zou wel zuur zijn als ‘ie nou een tien seconden straf krijgt…

Na een bij vlagen ietwat lange, maar uiteindelijk toch zeer interessante zit, wint Perez zo zijn vierde Grand Prix en de tweede van dit seizoen. Fijn voor Red Bull om te weten dat Ome Serge dit af en toe kan op het moment dat Verstappen het dan een keer laat liggen. Leclerc en Sainz vergezellen de Mexicaan op het podium. Sainz zal zich echter achter de oren krabben. Zijn pace kwam vandaag niet in de buurt van die van teamgenoot Leclerc.

Achter de top-3 zijn er twee teams ontzettend blij. Het eerste is McLaren, dat vandaag met P4 en P5 erg goede zaken doet in de strijd met Alpine in het constructeurs WK. Iets soortgelijks geldt voor Aston Martin, dat met Stroll en Vettel voor respectievelijk P6 en P8 gaat. Verstappen pakt Vettel nog net in voor P7 in de laatste ronde. Hamilton en Gasly pakken de laatste plekken in de top-10.

De volgende race zal Verstappen kampioen worden in Japan, maar dit weekend was een beetje rommelig. Ach ja, kan ook een keer gebeuren. Zijn we al in Suzuka?

Uitslag Formule 1: Grand Prix van Singapore 2022

Perez – Red Bull Leclerc – Ferrari Sainz – Ferrari Norris – McLaren Ricciardo – McLaren Stroll – Aston Martin VERSTAPPEN – Red Bull Vettel – Aston Martin Hamilton – Mercedes Gasly – Alpha Tauri Bottas – Alfa Romeo Magnussen – Haas F1 Schumacher – Haas F1 Russell – Mercedes

DNF

Tsunoda – Alpha Tauri

Ocon – Alpine

Albon – Williams

Alonso – Alpine

Latifi – Williams

Zhou – Alfa Romeo