Koop deze F12tdf met handtekening van een F1-coureur

Wie wil dat nou niet?

Het is alweer drie jaar geleden dat de hardcore versie van de F12 werd gepresenteerd. Hij werd TDF gedoopt, wat staat voor Tour de France. Nu denk je aan een wielerrace, vroegâh was het ook een model Ferrari. Ook staat de naam al een tijdje in de catalogus als blauwe tint op alle Ferrari-modellen. Een F12tdf in TDF-Blauw is dan ook een win-win situatie.

Ondertussen is de F12tdf al lang weer uitverkocht en kun je in plaats daarvan diens opvolger 812 Superfast bestellen. Een duik in ons eigen archief toont aan dat de F12tdf veel gepersonaliseerd werd. Niet alleen qua basiskleur, ook qua strepen, velgenkleur, etc. Ook de vorige eigenaar van deze TDF maakte de auto uniek. In basis werd rood gebruikt, ietwat cliché maar wel passend. Verder werd de auto zwart gemaakt. Letterlijk dan.

Te zien is bijvoorbeeld een driedubbele streep over de hele auto, in het zwart. Alle aerodynamica-gerelateerde exterieurdelen: zwart. Velgen: zwart. Interieur: zwart alcantara, samen met zwart carbon. Veel zwart dus. Eerlijk is eerlijk: het staat de auto goed, maar ietsje meer kleur kan de auto best goed hebben. Vooral omdat de auto niet bepaald goedkoop is.

Hoe duur deze F12tdf gaat worden is niet bekend, daar moet op geboden worden. Het zal niet de minste prijs worden: het betreft een beperkt geleverde speciale Ferrari, met 92.000 dollar(!) aan opties. Om de prijs nog verder te verhogen: hij is zelfs gesigneerd. Op het carbon tussenschot wat de cabine en de kofferbak scheidt, prijkt de krabbel van Sebastian Vettel. Veilige koop dus als zelfs Ferrari coureurs je goedkeuring hebben.