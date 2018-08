Koop deze Porsche 993 voor een prikkie

KOOOOOP DAN!!1!

Ah, de Porsche 993. Volgens velen is het de mooiste en beste 911 die Porsche ooit gemaakt heeft. Ooit dacht ik er ook zo over, maar nu niet meer. Doe mij maar een G-Model (rijtest). Desalniettemin: als ik de laatste der luchtgekoelde Mohikanen zo zie, word ik er behoorlijk hebberig van. Als dat voor jou ook geldt, hebben we goed nieuws voor je. De auto staat namelijk te veil bij het onvolprezen BVA Auctions.

Het betreft een exemplaar dat afkomstig is uit Zwitserland. Het exterieur is zilver (polarsilbermetallic, tikkie saai, maar de auto kan het hebben) en in het interieur vind je blauw leder terug. Dat laatste maakt al veel goed, want zilver over zwart zou behoorlijk saai zijn. De auto is op kenteken gezet op 1 januari 1995 en staat volgens de bijgeleverde informatie nog in zijn eerste lak. Swaaaaag. De zescilinder boxer in het achteronder heeft er een dikke 139.000 kilometers opzitten. Niet weinig, maar als het goed is zit er nog wel wat leven in de motor. Plus als je dit getal omrekent naar een jaarlijks kilometrage moet je concluderen dat de kilometerstand is teruggedraaid dat de ‘sportwagen voor elke dag’ niet dagelijk is ingezet voor noest woon-werkverkeer.

Tot zover dus veel goede dingen. En er zit naar verluidt ook veel documentatie bij. Zijn er dan ook nog nadelen? Nou ja, het is wel een Carrera 4. In Zwitserland is dat natuurlijk handig, maar de echte puristische RWD-beleving moet je dus ontberen. Gelukkig is de eerste eigenaar wel zo slim geweest de handbak te speccen in plaats van de destijds nog plezier vretende automaat. Ander nadeel: daar het een veiling betreft zal je alle andere bieders van je af moeten schudden. Het huidige hoogste bod staat op 32.145 Euro. Dat mag nog wel een onsje meer worden. Behalve als je nu het hoogste bod in handen hebt, natuurlijk. Check de plethora aan pica’s, in de gallery!