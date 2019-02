“Koop geen 5 Serie, Model 3 of Tiguan meer”

Mogen wij dat nog zelf bepalen?

Ieder jaar probeert het Amerikaanse Consumer Reports de balans op te maken en een lijst te maken van de meest en minst betrouwbare auto’s. Uit zijn meest recente onderzoek is gebleken dat een aantal auto’s niet meer voldoen aan de strenge eisen van het blad. Als gevolg willen (en kunnen) ze deze niet meer aanbevelen. Tot de nieuwste slachtoffers behoren een aantal opmerkelijke voertuigen.

In het onderzoek van Consumer Reports, waarvoor het blad bijna 500.000 verschillende eigenaren ondervroeg, staat dat er in totaal zes modellen niet meer op een aanbeveling kunnen rekenen. Het gaat hier om de Tesla Model 3 (rijtest), de BMW 5 Serie, de Volkswagen Tiguan, Acura RDX en de Chrysler 300 en Dodge Charger.

De voornaamste problemen voor de twee Duitse afvallers vinden we op het gebied van elektronica. Volgens het onderzoek hebben een fors aantal eigenaren te maken gekregen met elektrische gremlins. Bij de 5 Serie gaat het vooral om elektrische systemen in de auto, zoals het navigatiescherm en keyless entry. Voor de Tiguan geldt ongeveer hetzelfde; eigenaren van de SUV ervoeren problemen met de koplampen, sloten en bedieningspanelen voor de ramen. Bij de Model 3 is het iets gecompliceerder. Eigenaren van de Tesla zagen vooral het interieur uit elkaar vallen, of kregen te maken met schimmel, verfschade en barsten in ruiten. De overige auto’s hadden vooral elektronische problemen.

Overigens is het niet alleen maar kommer en kwel. Consumer Reports heeft namelijk ook een drietal auto’s van BMW, Lincoln en Genesis toegevoegd aan zijn lijst van auto’s die wél in orde zijn. Het blad kon nog niet zeggen om welke modellen het precies ging.