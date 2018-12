Koop jij deze coupé met BMW V8 voor 175K?

Dat zijn hele waardevaste paarden.

Eén van de meest sympathieke merken uit Duitsland is wellicht Wiesmann. De gebroeders Wiesmann begonnen in de autoindustrie met het maken van hardtops voor cabrio’s, maar hun grote voorliefde is altijd de Britse sportauto geweest. Daarom dat hun producten meer dan iets weg hadden van Morgans en Austin-Healey’s. Het was een soort tribuut aan dit legendarische autotype. De eerste Wiesmann was nog vrij bescheiden qua prestaties, ze zijn er zelfs geweest met minder dan 200 pk!

Dat is met de Wiesmann op deze foto’s op absoluut niet het geval. Het is een zogenaamde MF4 GT. Wiesmann kwam er na de milleniumwisseling achter dat auto’s bouwen erg duur ging worden, dus kwamen er auto’s met achtcilinder motoren en zelfs een heuse coupe. Deze creatie werd de ‘MF4 GT‘ genoemd. De MF4 moest een serieuzer publiek aanspreken dan de open roadsters en was geschikt voor langere ritten. Onder de motorkap huist een 4.8 liter V8 die we kennen uit de BMW 550i, 750i en X5. Inderdaad, dat zijn allemaal zware auto’s. Deze MF4 weegt rijklaar slechts 1.355 kilogram, waardoor de 368 paarden ineens véel levendiger aanvoelen.

In tegenstelling tot de normale BMW’s met deze motor is de V8 voor de gelegenheid gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie. Bedien je deze goed, dan kun je in 4,6 seconden naar de 100 km/u per uur sprinten. In tegenstelling tot BMW’s, is een Wiesmann niet begrensd op 250 km/u. De MF4 GT heeft een topsnelheid van precies 280 km/u. Dit exemplaar is donkerblauw met de BBS wielen ook deels in het blauw gespoten. Zie het als een Morgan of TVR alternatief dat het wél gewoon doet. Dan het enige nadeel: zijn prijs. Deze auto kost namelijk 174.500 euro. De advertentie kun je hier bekijken.