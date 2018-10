De internationale media over het aanklooien van Vettel

Voorzichtige thumbs up?

Het is een beetje lastig te bepalen op welk exact moment Vettel zijn titelkansen vergooid heeft. Meestal staat er één moment symbool voor het verlies van een titel. Denk aan de motor van Hamilton die de geest gaf tijdens de GP van Maleisië. Dat was de pech voor Hamilton en het geluk voor Rosberg, die (mede) daardoor de titel won. In 2010 tot 2013 leek Vettel schier ongenaakbaar. Hij reeg de overwinningen en kampioenschappen aan elkaar. Aan de hegemonie is een einde gekomen, maar het leek er juist op dat Vettel in 2018 meer dan ooit weer terug kon slaan met een wereldtitel. De momenten dat hij een snellere auto leek te hebben dit seizoen, kon hij echter niet maximaal benutten. Mede daardoor (en een tóch over-dominant Mercedes) gaat Hamilton dit jaar zijn vijfde titel pakken. Vettel kreeg zijn kans niet, mede dankzij een aanvaring met onze Max Verstappen. In Nederland willen wij de dingen nog wel eens anders zien, dus vandaar dat wij even een rondje deden bij de internationale media over de GP van Japan:

Le Figaro

De Fransen zijn zeer mild als het gaat om Duitsers die niet presteren. Oh, nee wacht. Als er geen Duitse hegemonie is, kunnen ze absoluut genieten van Falende Teutonen. Zo ook het geklungel van Vettel. “Eerst Baku. Toen Frankrijk. Daarna Duitsland. Vervolgens Italië en nu dus ook Japan. Sebastiaan Vettel maakte dit seizoen vijf zeer grote fouten. Tegen een constant ‘monster’ als Hamilton is het lastig strijden, dus het zou Vettel sowieso niet gelukt zijn. Het begin was goed. Hij begon als achtste en stond zeer snel vierde. In de achtste ronde probeerde Vettel een wanhopige manoeuvre op Verstappen. Een onbegrijpelijke actie.”

Ricciardo wordt overigens geroemd door Le Figaro. Volgens de Fransen kopieerde Ricciardo de actie van Verstappen van vorige race (in Rusland). Dat Ricciardo verkozen is tot ‘Driver Of The Day’ is voor hen niet meer dan logisch.

La Gazetta Dello Sport

De Italianen zien de dingen heel anders. Zoals de berichtgeving in Nederland wordt gedaan met een oranje bril, hebben ze in Italië een rode bril. De roze krant ziet dat Verstappen wéér de initiator is voor het ongeluk van Ferrari. “…vervolgens besliste hij (Verstappen) het contact met Sebastian Vettel. Sebastian zat er al naast en Verstappen stuurde op hem in. Verstappen raakte daarbij met zijn linkerkant tegen Vettel”. Het is natuurlijk ook maar wat je wil zien. Het is niet eenmalig, want ook in dit artikel van Gazzetta is duidelijk dat het potentieel van Ferrari niet tot wasdom komt door de acties van Verstappen. Volgens de Italianen, althans.

The Guardian

Op één of andere manier zijn ze bij The Guardian érg onder de indruk van Lewis Hamilton. Zelfs bij het aanbidden van Kim-Jong Un in Noord-Korea wordt je wel iets getemperd, maar niet hier. We moeten behoorlijk wat ‘Lewis is the greatest’-alinea’s doorploegen om tot de ernst van de zaak te komen. “Vettel moest zich naar voren vechten om zijn titelaspiraties in leven te houden. In no-time stond hij al op de vierde plaats. Om de derde plaats te bemachtigen moest hij Verstappen voorbij in de Spoon-bocht. Het was een risicovolle manoeuvre waarbij hij Verstappen raakte en zelf spinde. Met een beschadigde auto was de zesde plaats uiteindelijk het maximaal haalbare.” De schuldkwestie wordt in het midden gelaten.

Auto, Motor und Sport

Het mooie van Duitsers is dat ze behoorlijk wat zelfkritiek hebben. Volgens Auto, Motor und Sport begon het namelijk al fout. “De race was eigenlijk al verloren dankzij een strategiefout van Ferrari in de kwalificatie. Vettel moest vanaf de achtste plaats beginnen in plaats vanaf een hogere positie. Hij verschalkte direct enkele voorliggers en kon goed profiteren van het gekibbel tussen Verstappen en Raikkonen, binnen een ronde stond Vettel namelijk vierde. Het grote doel was natuurlijk Lewis Hamilton in de Mercedes. Daarom nam Vettel grote risico’s, wat in zijn situatie erg begrijpelijk is. Het pakte echter verkeerd uit, na een botsing met Verstappen.”

ESPN

Tot slot bekijken we even wat de Amerikanen ervan vonden. Het zijn tenslotte de Amerikanen die nu eigenaar zijn van de Formule 1 en ESPN is een uitstekend nieuwsmedium voor autosport. Bij ESPN belichten ze vooral de herhaling van zetten van Ferrari. Het is immers weer een verloren seizoen. Ondanks een auto waarmee ze best zouden moeten kunnen scoren, is het weer misgegaan bij de rode brigade. ESPN laat vooral Vettel aan het woord, die de schuld bij Verstappen legt. Volgens Vettel was Verstappen namelijk zijn batterij aan het laden en zag de Duitser een gaatje, waar de Duitser voor ging en de Nederlander op Vettel instuurde.