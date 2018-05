Kreeg Verstappen het podium in zijn schoot geworpen?

Pech voor Ferrari, of is Red Bull gewoon op de goede weg?

Er werd voorspeld dat de nieuwe upgrades die de teams in Spanje zouden krijgen de boel flink zouden opschudden. Dat lijkt inderdaad het geval te zijn geweest, wellicht niet zoals Wij Hollanders het graag zouden zien, maar voor de neutrale toeschouwer is het spannender dan ooit. Lewis Hamilton reed gisteren tijdens de GP van Spanje soeverein vooraan en Bottas maakte het Mercedes-feestje compleet. Maar wie stond daar op de derde plaats? Juistem, onze eigen Max Verstappen. Proficiat! Het was overigens het 150e podium voor Red Bull, waarvan 12 dankzij Verstappen.

Dan is het de vraag: kreeg hij die derde plaats nu in de schoot geworpen? Aanvankelijk zou je zeggen van wel. Dankzij de tweede stop van Vettel stond Verstappen ineens derde, daar kwam geen inhaalactie aan te pas. Vettel laat aan Autosport weten dat het aanvankelijk de bedoeling was om onder de virtual safety car (VSC) snel de banden te verversen, om zo de schade beperkt te houden. Een beetje zoals de Red Bulls succesvol deden in China. Volgens Vettel wordt er namelijk vals gespeeld en zouden de andere coureurs te snel hebben gereden tijdens de VSC. Alle Formule 1 auto’s zijn uitgerust met een systeem waarmee de auto’s na een druk op de knop aanzienlijk langzamer rijden. Echter, Vettel denkt te weten dat iedereen hier omheen kan zeilen.

Opperscheidsrechter Charlie Whiting is het totaal niet eens met Sebastian Vettel. Volgens hem gaan de auto’s in VSC-modus automatisch over op een programma waarbij de auto 30% langzamer is dan een normale ronde. Om de 50 meter word gemeten wat de snelheid van de auto is. De coureurs mogen eventjes sneller rijden dan toegestaan, zolang ze maar in de sectoren onder de normtijd zitten.

Dan nog blijft het vreemd waarom Vettel naar binnen ging voor vers rubber. Hamilton, Bottas en Verstappen gingen immers voor een één-stop strategie. Mercedes-baas Toto Wolff begrijpt wel waarom Vettel de pitstop heeft gemaakt, zo laat hij weten aan Motorsport. Volgens Wolff was Max Verstappen echter de doorslaggevende factor om de posities te behouden. Bij Mercedes hebben ze tijdens de VSC ook overwogen om naar binnen te gaan, maar gezien het feit dat Max Verstappen bijzonder lastig in te halen is, hebben ze besloten om toch de auto’s op de baan te houden.

Voor Vettel zelf was er niet echt een keuze. Zijn banden waren namelijk teveel versleten. Dat werd pijnlijk duidelijk met het aanremmen in de pitstraat, waarbij hij iets te ver doorschoot. Volgens Ferrari teambaas Maurizio Arrivabene was het onmogelijk om nog 23 ronden op die banden te rijden, maar dat zouden wij achteraf ook zeggen. Maar goed, om de vraag te beantwoorden of Verstappen de derde plaats cadeau heeft gekregen: Neen. Die Red Bulls komen nog ietsjes tekort op de kwalificaties, maar de racepace is uitstekend. Daarbij lijkt de auto vrij ‘vriendelijk’ te zijn voor de banden. Dat belooft wat voor Monaco op 27 mei!