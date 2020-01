MINI Cooper SE nu al een hit

Het model is officieel nog niet eens in omloop.





Voor elektrische auto’s gaat 2020 een belangrijk jaar worden. Veel fabrikanten hebben express ‘gewacht’ om dit jaar uit te pakken met uitstootloze auto’s. Dat was voornamelijk een strategische reden. Dit jaar zijn de emissie-eisen aangescherpt.

Een fabrikant moet voldoen aan een gemiddelde uitstoot. Een elektrische auto (met gram per kilometer) compenseert dan lekker met de oudere modellen. Voor wie bang is voor elektrische auto’s: net als bij auto’s met een verbrandingsmotor zitten daar hele saaie en hele leuke auto’s tussen.

De Mini Cooper SE belooft een bommetje te worden. Natuurlijk, het gewicht zal een de hoge kant liggen voor een EV. Maar dat gewicht ligt wel laag (daar waar je het wil hebben) en als er een merk is dat strak sturen de auto’s kan ontwikkelen, is het Mini wel. De MINI-e was een probeersel, maar met de MINI Cooper SE wordt er groots uitgepakt. Betreft die naam, in Nederland zal de auto MINI Electric gaan heten.

Nu is het de vraag: zitten mensen hierop te wachten? Ja, en het is zijn er nog eens een hoop ook. Vorig jaar waren het er vlak na de introductie al 45.000. MINI weet trots te melden dat er nu al 90.000 klanten zijn die zich geregistreerd hebben als zeer geïnteresseerd. Normaal gesproken moet je als merk CEO dan op Twitter zeggen dat je een grote groep volgers hebt en hoe geweldig ze wel niet zijn. Dat een groot gedeelte van sommige merk-apostelen hun aanbetaling intrekken, laten we even buiten beschouwing.

In het geval van MINI lijkt het om serieuze prospects te gaan. Dat is opmerkelijk en bijzonder vanwege twee redenen. Ten eerste de concurrentie. Die is heviger dan ooit in 2020. Denk aan de Peugeot 208-e, de guitige Honda e, de Opel Corsa-e, de vernieuwde Renault Zoe. Ten tweede vanwege de relatief beperkte actieradius in combinatie met de vrij hoge prijs.

De USP’s zijn weer typisch MINI. Denk aan prettige rijeigenschappen (waarschijnlijk), prestaties (6.9 naar de 100 km/u!), uiterlijk en een uniek interieur. Voor MINI komt het succes zeer gelegen. In 2019 werden er iets meer dan 346.000 auto’s verkocht en dat mogen er wel wat meer zijn. De MINI Cooper Electric staat in maart bij de dealers. Een dekbedovertrek van Olivier Zipse is vooralsnog niet verkrijgbaar.