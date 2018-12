Lach als een koter, met de Fiesta R2’s 200 pk sterke motor

Het is Sinterklaas, dus we rijmen erop los.

Wie voldoende ambitie heeft om zijn stuurmanskunsten ook naast het asfalt te bewijzen, kan altijd een poging tot succes wagen in de lagere rallyklassen. Blijk je voldoende talent te hebben, dan kun je zelfs de stap maken naar de R2-modellen, die worden gebruikt in het Junior World Rally Championship. Voor 2019 heeft de FIA deze week de nieuwe Ford Fiesta onthuld, die gebouwd is naar de veranderde reglementen van de klasse.

De vernieuwde Ford Fiesta R2 is onderworpen aan een tal van aanpassingen, maar de meest ingrijpende vinden we vooral op technisch vlak. Zo kan de Fiesta R2 rekenen op een nieuwe motor, versnellingsbak en zijn ook de ophanging en het onderstel bij de lurven gegrepen. De Fiesta R2, die gebaseerd is op de ST-line, is door huidig WRC-kampioen M-Sport gebouwd en heeft een éénliter EcoBoost-motor die er 200 pk en 290 Nm uitperst. Daarmee pompt de driecilinder er evenveel pk uit als de Fiesta ST (rijtest), zoals Ford hem tegenwoordig in de showroom zet. Schakelen gebeurt in het rallygebakje middels een sequentiële vijfbak van Sadev. De teams die de auto inzetten kunnen ongeveer 2.000 kilometer doen met het blok en de transmissie. Tevens heeft de junioren-Ford een limited slip differentieel.

Verrassend genoeg wordt de Fiesta R2 volledig in elkaar gezet door de Poolse afdeling van M-Sport, in Krakau. Het is de eerste maal dat de Polen in deze klasse de kans krijgen zich te bewijzen. M-Sport Polen heeft momenteel afgesproken tenminste honderd exemplaren van de Fiesta R2 te bouwen, waarvan de eerste twintig aankomende februari zullen verschijnen tijdens de Rally van Zweden.