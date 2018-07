Subaru lanceert lekkerste rallykanon van 2018

De concurrentie is niet moordend, toch een lekker dikke auto!

De kwalificatie van de GP van Duitsland verliep lekker. In het F1-teammanagerspel had ik voorspeld dat Vettel pole zou pakken, terwijl @Jaapiyo zijn geld op Hamilton had gezet. Dat zit mee. Ook lekker is de weersvoorspelling voor morgen op Hockenheim. Er is kans dat het gaat regenen. Eindelijk! Dat is een lekker weekend, te meer omdat het weer in Nederland fantastisch is. Kortom, dit belooft een leuk weekend te worden. Maar voor ondergetekende kan het niet meer stuk. Want, geachte dames en heren, er is zowaar keihard Subaru-nieuws te melden! In Nederland speelt dat merk een rol in de marge. Onder caravan-eigenaren is het een gewaardeerde auto en ook de gemiddelde boswachter kan een Forester waarderen, maar dat was het dan wel.

Dat wil niet zeggen dat het slecht gaat met Subaru. Integendeel, met name in de Verenigde Staten doet het merk het uitstekend. Ook in Japan zijn er nog genoeg mensen die zitten te wachten op een rallyspecial-auto die al jaren niet meer mee doet met het WRC. De WRX STI wordt ook in Nederland verkocht, maar dankzij een hoge CO2 uitstoot en overijverige pennenlikkers bij de fiscus is die auto onbetaalbaar in Nederland.

Dat zorgt ervoor dat Subaru niet eens overweegt de leukste STI’s naar Nederland te halen. Dat is jammer, want de STI die wij ‘kunnen’ kopen, is slechts het tipje van de ijsberg. Het laatste wapenfeit van de Japanners is een speciale editie om het 30-jarige bestaan van STI (Subaru Technica International) te vieren. Ze noemen het resultaat (adem in): Subaru WRX STI Type RA-R. Deze naam komt vaker voorbij bij Subaru en het houdt in dat dit (voorlopig) snelste, lichtste en meest wendbare WRX STI tot op heden is. De WRX STI Type RA-R is de leukste STI om te rijden, aldus Subaru.

De WRX STI Type RA-R heeft 324 pk, dat is 19 pk meer dan de Nederlandse WRX STI heeft. Er is een groter verschil, want de RA-R heeft de ‘EJ20’ onder de kap liggen. Dit is een veel lichtere unit die veel meer toeren aankan. Ook klinkt dit blok aanzienlijk beter. Als kers in de appelmoes is de motor ook nog eens veel beter te tunen. Mocht je plannen hebben voor een recordpoging op de ‘Ring, dan moet je dit blok hebben. De Type-R is zo’n 30 kilogram lichter dan de al niet zware WRX STI S207, ook al zo’n speciaaltje die we in Nederland niet kregen. Tevens is het onderstel grondig aangepast. De RA-R heeft nieuwe dempers en veren, speciaal ontwikkeld voor deze auto. De WRX STI Type RA-R is er alleen voor de Japanse markt en wordt daar vanaf 17 december 2018 leverbaar.