Vernieuwde SUV laat het grootste gratis voordeel van een EV zien

Speciaal voor Nederlanders?

Da’s balen: heb je net je Peugeot 308 in ontvangst genomen, presenteert Peugeot een week later een gefacelift versie. Dat zal vast niet goed zijn voor de restwaarde. Maar wat nou als je de facelift later nog kunt laten aanbrengen? Bij een benzineauto zal dat proces niet gemakkelijk (en dus kostbaar) zijn. Polestar-klanten hebben hier geen last van.

Om specifiek te zijn, de klanten van de Polestar 3. De grote SUV van het Volvo-zusje krijgt een zeer uitgebreide update. Zowel de soft- als de hardware wordt aangepakt. Het is dan ook geen over-the-air-update, maar eentje waarvoor klanten naar een Polestar-garage moeten.

Ik zou Polestar 3-klanten willen aanraden om hier gebruik van te maken. Al is het maar om je 3 te laten upgraden naar 800-volt-techniek. Hierdoor kan je EV sneller opladen, heeft ‘ie meer vermogen en is de boordcomputer sneller.

Hoeveel sneller? Opladen kan nu met 100 kW meer voor een piekvermogen van 350 kW. Doe je dat, dan kun je van 10 naar 80 procent snelladen in 22 minuten. Dit is een kwart sneller dan voorheen.

De power van de elektrische 3 groeit ook. De basisversie krijgt 333 pk en 480 Nm en de versie met twee elektromotoren 544 pk en 740 Nm. De sterkste Performance-uitvoering doet het met maar liefst 680 pk. Daarmee snelt hij in 3,9 seconden naar de 100. Ondanks het extra vermogen groeit ook nog eens de range. De middelste versie – de Dual Motor – haalt 635 kilometer op een volle 106-kWh batterij. En als je écht je best doet komt ‘ie nog veel verder.

Aan de binnenkant genieten Polestar-rijders na de update van een verbeterde centrale computer met een Nvidia-processor. De oude processor kan 30 biljoen bewerkingen per seconde uitvoeren. Dat zijn er een heleboel, maar de nieuwe haalt zelfs 254 biljoen bewerkingen. Waanzin.

Extra leuk voor de Nederlanders!

We hebben 297 woorden in dit artikel besteed aan de Polestar 3-upgrade en zelfs dan nog heb ik in de tekst het toverwoord nog niet gebruikt. Wie al in bezit is van een Polestar 3 van het modeljaar 2026 kan de grootschalige upgrade helemaal gratis laten retrofitten. Daar worden wij als gierige Hollanders natuurlijk blij van.

Begin volgend jaar zou je je Polestar 3 naar de monteur kunnen brengen voor een gratis update. Ik zou zeggen: maak alvast een afspraak voor begin volgend jaar bij de dichtstbijzijnde Polestar-zaak!