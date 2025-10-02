Vernieuwde SUV laat het grootste gratis voordeel van een EV zien

Speciaal voor Nederlanders?
Da’s balen: heb je net je Peugeot 308 in ontvangst genomen, presenteert Peugeot een week later een gefacelift versie. Dat zal vast niet goed zijn voor de restwaarde. Maar wat nou als je de facelift later nog kunt laten aanbrengen? Bij een benzineauto zal dat proces niet gemakkelijk (en dus kostbaar) zijn. Polestar-klanten hebben hier geen last van.
Om specifiek te zijn, de klanten van de Polestar 3. De grote SUV van het Volvo-zusje krijgt een zeer uitgebreide update. Zowel de soft- als de hardware wordt aangepakt. Het is dan ook geen over-the-air-update, maar eentje waarvoor klanten naar een Polestar-garage moeten.
Update voor de Polestar 3
Ik zou Polestar 3-klanten willen aanraden om hier gebruik van te maken. Al is het maar om je 3 te laten upgraden naar 800-volt-techniek. Hierdoor kan je EV sneller opladen, heeft ‘ie meer vermogen en is de boordcomputer sneller.
Hoeveel sneller? Opladen kan nu met 100 kW meer voor een piekvermogen van 350 kW. Doe je dat, dan kun je van 10 naar 80 procent snelladen in 22 minuten. Dit is een kwart sneller dan voorheen.
De power van de elektrische 3 groeit ook. De basisversie krijgt 333 pk en 480 Nm en de versie met twee elektromotoren 544 pk en 740 Nm. De sterkste Performance-uitvoering doet het met maar liefst 680 pk. Daarmee snelt hij in 3,9 seconden naar de 100. Ondanks het extra vermogen groeit ook nog eens de range. De middelste versie – de Dual Motor – haalt 635 kilometer op een volle 106-kWh batterij. En als je écht je best doet komt ‘ie nog veel verder.
Aan de binnenkant genieten Polestar-rijders na de update van een verbeterde centrale computer met een Nvidia-processor. De oude processor kan 30 biljoen bewerkingen per seconde uitvoeren. Dat zijn er een heleboel, maar de nieuwe haalt zelfs 254 biljoen bewerkingen. Waanzin.
Extra leuk voor de Nederlanders!
We hebben 297 woorden in dit artikel besteed aan de Polestar 3-upgrade en zelfs dan nog heb ik in de tekst het toverwoord nog niet gebruikt. Wie al in bezit is van een Polestar 3 van het modeljaar 2026 kan de grootschalige upgrade helemaal gratis laten retrofitten. Daar worden wij als gierige Hollanders natuurlijk blij van.
Begin volgend jaar zou je je Polestar 3 naar de monteur kunnen brengen voor een gratis update. Ik zou zeggen: maak alvast een afspraak voor begin volgend jaar bij de dichtstbijzijnde Polestar-zaak!
Reacties
vopo zegt
Serieus netjes.
kniesoor zegt
“Biljoen” = “miljard”, naar ik aanneem.
Bas Leesberg zegt
Het zal je verbazen, maar deze keer hebben we het bij AB aan het rechte eind.
Polestar: ”The NVIDIA DRIVE AGX Orin processor replaces the previous Xavier unit, increasing processing power from 30 to 254 trillion operations per second (TOPS). ”
Einzs zegt
Een biljoen is 1000 miljard
erce zegt
Een nieuwe Nvidia processor via een software update? Dat wil ik ook!
erce zegt
Note to self: beter lezen…
blogie zegt
Leest Volvo even mee? Exact dezelfde update als voor de ex90 maar daar werd geen woord gerept over de retrofit. Begrijp nu overigens wel waarom Volvo en Polestar al zoveel extra hebben afgeschreven van de ontwikkeling van dit platform…..
MM93 zegt
Het is alleen de Nvidia upgrade, net zoals de EX90, verder blijft het gewoon een 400v auto.
Onehp zegt
Lijkt me idd sterk dat men ineens de batterij gaat seriekoppelen ipv van parallel, hoe dat nu in de praktijk zou moeten, en ook de inverters en andere stuursystemen aan de nieuwe spanning aanpassen….
mashell zegt
Maar nieuw geproduceerde exemplaren worden wel 800V. Dat is toch een serieuze upgrade voor een modeljaar wijziging.
Waarom zou Volvo/Polestar eigenlijk de hoge kosten maken om die head units in het veld te upgraden?
petrolicious zegt
AI artikel?
Ik heb een Polestar 3 modeljaar 2024 en ik krijg inderdaad de gratis upgrade naar de nieuwe Orin processor maar daar stopt het dan ook.
De 2026 versie heeft een 800v architectuur tegenover 400v in mijn versie, dat kunnen ze niet zomaar wijzigen. Nu, in de praktijk haal je op snelladers quasi nooit die 350kw oplaadsnelheid die de 800v architectuur belooft dus op zich is dit voor die mensen die vooral thuisladen niet echt een reden om modeljaar 2026 te verkiezen.
Daarnaast is ook de achterste elektromotor krachtiger geworden, in modeljaar 2024 was dit nog 517pk voor de dual motor performance (en 489pk voor de “gewone” dual motor) terwijl modeljaar 2026 de performance versie naar 670pk brengt (en 544pk voor de “gewone” dual motor). Dit is een mechanische upgrade dus ook hier gaat Polestar geen upgrades geven aan klanten die een eerdere versie van de Polestar 3 kochten.
Ikzelf heb de dual motor versie met 489pk wat ruimschoots genoeg is, fabrieksopgave heeft het over 5.0 seconden 0-100 terwijl ik in de praktijk eerder de cijfers van de performance evenaar (heb al 4.7 sec 0-100 gezien). Ik kan me wel inbeelden dat het balen is voor degene die de performance versie kochten met 517pk om er nu achter te komen dat de “gewone” dual motor variant al 544pk aantikt..
De instapper die bijna niemand koopt blijft op 333pk