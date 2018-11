Project: F1-auto met V10-blok ondergaat grote schoonmaakbeurt

Alles moet schoon!

In een schijnbaar oneindige periode van tegenslagen moet je soms je eigen succes maken. Honda, dat in 2006 voor enkele jaren als constructeur terugkeerde in de Formule 1 door BAR volledig over te nemen, wist de successen van het eind van de jaren ’80 en ’90 niet te reproduceren met een eigen team. Wel wist het team datzelfde jaar te imponeren op de wereldberoemde Bonneville Salt Flats, door hun raceauto aldaar sneller dan 400 km/u te laten rijden.

Recentelijk is deze Formule 1-auto door expert Patrick Morgan van Dawn Treader Performance flink onder handen genomen. Dit was ook wel nodig, want na de recordpoging en het daaropvolgende succes – het team vestigde destijds een wereldrecord – waren ze blijkbaar vergeten de auto schoon te maken.

Des te meer plezier voor Morgan, want het is nu juist zijn werk om dergelijke raceauto’s volledig te restaureren. Zijn bedrijf heeft door de jaren heen al verschillende verzamelaars geholpen met het herstellen van hun auto’s, maar daarnaast hebben ook DTM- en Formule 1-teams bij hem aangeklopt om historische modellen terug naar nieuwstaat te brengen. Zodoende kunnen we stellen dat ook de huidige eigenaar van de Honda V10 uit 2006, een privéverzamelaar, bij het juiste adres heeft aangeklopt.

Volgens Morgan is deze bolide in het specifiek het meest uitdagende project waaraan hij ooit heeft gewerkt. Doordat het zout van de omgeving na al die jaren nog altijd niet was verwijderd, was het voor Morgan vreselijk lastig om de F1-wagen helemaal netjes te restaureren. Uit de foto’s die hij vandaag op zijn Twitter heeft gedeeld kunnen we echter opmaken dat het alsnog is gelukt.

Dit biedt tegelijkertijd een fraaie kijk op de hoge mate van complexiteit die bij de Formule 1-auto’s van die tijd komt kijken. Niet alleen de gillende V10, maar ook de hoogwaardige materialen (zoals titanium en carbon), de ophanging, de remmen, de versnellingsbak en zelfs de wielmoeren zijn vreselijk interessant om te bestuderen. Overigens is op de foto’s ook het mechanische roer (ja, dat leest u goed) te zien dat speciaal voor de recordpoging op de raceauto werd gemonteerd, in plaats van de achtervleugel die Honda normaal gesproken tijdens een raceweekend op de bolide zou plaatsen. Het gevolg hiervan was dat de auto nog sneller ging. Als coureur Alan van der Merwe (huidig F1 Medical Car-bestuurder) niet de controle over zijn Honda verloor, vloog hij er wel mee de lucht in. Naar verluidt heeft de Zuid-Afrikaan op een gegeven een sprong van meer dan 20 meter gemaakt, voordat hij het record wist te vestigen.

Credits naar Jalopnik voor het vinden