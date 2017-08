Lease maar: Opel Cascada of Volkswagen Beetle

Een uitstervend soort, maar welke kies jij?

De ‘normale’ cabrio. Vroeger zag je ze overal. Bij bijna elk merk kon je wel terecht voor een open variant van een regulier model. Denk cabrio-versies van de Peugeot 306, Rover 100 en Ford Escort. Aan het begin van dit millennium ontketende er zich een ware metalen-klapdaken-rage. Er stonden de meest bizarre creaties in de showroom. Auto’s waar met pijn en moeite zo’n superhip klapdak in moest komen. Dat resulteerde in bijzondere gedrochten als de Ford Focus C+C, Renault Megane CC en Nissan Micra CC. Zo snel als de rage opkwam, zo snel verdween deze ook weer.

De klasse van de ‘gewone’ cabrio’s met metalen dak bestaat niet meer. De klasse van de ‘gewone’ cabrio met stoffen dak wordt met uitsterven bedreigd. Alle andere cabrio’s zijn van premium merken of sportauto’s (of een combinatie van die twee). De enige die overgebleven zijn, zijn deze twee. De Opel Cascada en de Volkswagen Beetle Cabrio. Maar waarom zou je een Cabrio leasen? Simpel. Stel, je hebt een redelijk budget, maar je bent niet gebonden aan kinderen of grote huisdieren. Tegenwoordig kiest men dan een superpremium SUV, maar je kan ook een kekke cabriolet kiezen. En omdat ze gebaseerd zijn op huis-, tuin,- en keukenauto’s, zijn ze prima elke dag in te zetten. Hieronder een tabel met alle belangrijke gegevens:

Merk: Opel Volkswagen Type: Cascada Beetle Cabrio Uitvoering: 1.4 Turbo Innovation 1.4 TSI Exclusive Series Catalogusprijs: € 36.499 € 35.890 Fiscale prijs: € 35.504 € 35.020 Leasetarief: € 635 € 625 Vermogen: 140 pk bij 1.900 tpm 150 pk bij 5.000 tpm Koppel: 200 Nm bij 1.850 tpm 250 Nm bij 1.500 tpm Topsnelheid: 207 km/u 201 km/u 0-100 km/u: 10,9 sec. 9,1 sec. Verbruik: 1 op 15,9 1 op 17,5 CO2 uitstoot: 148 gr/km 130 gr/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De leaseprijzen zijn exclusief BTW. Aanschafprijs incl. BTW en BPM.

Wat ons opvalt

Ondanks dat je beide auto’s nieuw kunt bestellen, zijn ze in basis al behoorlijk op leeftijd. De Volkswagen Beetle Cabrio is er sinds 2011, maar het PQ35-platform stamt van de Audi A3 uit 2003. Ondanks zijn exotische naam deelt de Opel Cascada veel techniek met de Astra en Insignia. De basis van de Cascada is dus duidelijk moderner dan die van de Beetle. Je kunt al sinds 2013 terecht bij de Opel-dealer voor zo’n gerse Cascada.

Voor dit vergelijk zijn we uitgegaan van ‘normale’ uitvoeringen met een 1.4 turbomotor. Bij Volkswagen heb je dan altijd een automaat (DSG), bij Opel is enkel een handbak een optie. Dat is overigens de enige luxe waar je het mee moet stellen, want de Opel zit wat beter in zijn spulletjes. Items als een regensensor, parkeersensoren (achterkant), stoelverwarming, lichtsensor en gescheiden climate control ontbeert de Volkswagen, maar zijn standaard op de Opel. Toch wel lekker.

Exterieur

Een groot nadeel van de klapdak-cabrio’s was het uiterlijk. Eigenlijk waren ze allemaal niet om aan te zien. De reden is logisch: zo’n klapdak is groot en moet opgeborgen kunnen worden. Dan wordt de kont groter zodat het dak er (in ingeklapte toestand) inpast. Om te zorgen dat het dak zo kort mogelijk was, liepen de A-stijlen zo ver mogelijk door. Daar heeft de Opel Cascada geen last van. Het is gewoon een zeer nette cabriolet. Aan de voorkant is duidelijk te zien dat de auto Astra-genen heeft, maar storend is het geenszins. Standaard zitten er 18″ velgen onder, maar de Cascada kan duidelijk 19″ of zelfs 20″ goed hebben. Mede omdat het een pretentieloze auto is, kun je er zakelijk prima mee voor komen rijden.

Met de Beetle kon Volkswagen uit een bekend vaatje tappen. Het is natuurlijk een herinterpretatie van de originele kever. De eerste New Beetle was er ook als cabrio. Ondanks dat de New Beetle en Beetle in hoofdlijnen veel op elkaar lijken, zijn er toch behoorlijke verschillen. De Beetle is lager en breder, wat de auto iets stoerder maakt. Relatief gezien dan. Het is net als een Labrador-pupy voorzien van een muilfkorf. Over de zakelijke inzetbaarheid van de Beetle Cabrio kun je vraagtekens zetten. Het is misschien iets te veel een lolbroek.

Interieur

Ook bij het interieur zie je de Astra-genen weer boven komen, want het dashboard is krek eender. Echt een nadeel is dat niet. Het ziet er nog altijd keurig uit. OK, het dash heeft wel erg veel knoppen, maar het steekt goed in elkaar. Ook kun je aan de aankleding zien dat ze er wel wat werk van hebben gemaakt. Qua ruimte zit je goed. Voorin zelfs uitstekend. Op de achterbank is het verrassend goed te doen. Natuurlijk, het is geen Skoda Superb of Mercedes E-klasse, maar het kan ermee door. Voor kinderen is het prima. Voor volwassenen is het redelijk, een beetje afhankelijk hoeveel ruimte de voorpassagiers innemen. De bagageruimte is ook niet verkeerd met bijna 300 liter.

De Volkswagen is duidelijk wat ouder. Je ziet duidelijk dat ze geprobeerd hebben er wat van te maken, maar dat het budget niet overdadig was. Het dashboard is op zich in orde en de afwerking is ook aardig, maar VW kan veel beter dan dit. In vergelijking met de Cascada zit je in de Beetle meer rechtop, op de bok. Qua ruimte zit je voorin goed, maar achterin is het beduidend krapper. Alleen voor kinderen of als het echt niet anders kan een volwassene overdwars. De bagageruimte is met 220 liter wel aan de krappe kant. Ook is de toegang tot de bagageruimte vrij klein.

Rijden

De Opel lijkt links en rechts wat puntjes te pakken van de VW. Kan de Cascada dat ook op dit terrein doen? Niet helemaal. De Opel Cascada heeft twee nadelen die elkaar versterken. De 1.4 motor is op papier voldoende krachtig, maar deze voelt wat futloos aan. Nadeel nummer twee is het hoge gewicht. De Cascada met 1.4 motor weegt iets meer dan 1.600 kg. Dat voel je. Om vooruit te komen moet je geregeld schakelen en veel gas geven, wat gevolgen heeft voor het verbruik. De prestaties zijn redelijk, mocht je veel snelwegen bezoeken is de 1.6 Turbo (met 200 pk) een betere optie. Waar de Cascada wel punten pakt is het comfort. Het zijn fijne auto’s om lange lappen asfalt mee af te leggen.

De Volkswagen is aanzienlijk vlotter. De Beetle heeft ook een benzine 1.4 turbo, maar deze is beduidend beter bij de les. De Volkswagen motor heeft 50 Nm méér, bij een lager toerental. Tel daarbij op dat het gewicht een stuk lager is (zo’n 1.350 kg) en je kan concluderen dat een fijnere aandrijflijn heeft. De DSG-transmissie helpt daarbij. Ook bij de Beetle Cabrio is het onderstel meer op comfort afgestemd. Gelukkig maar, want het is geen dynamisch wonder.

Conclusie

Twee maal een normaal merk met een leuke variant die al een tijdje meegaat en waarschijnlijk nog mee moet gaan. De Cascada zit pas halverwege zijn levenscyclus en ook de Beetle wordt binnenkort nog niet vervangen. Maar zijn het volwaardig alternatieven voor een populair en hip SUV’tje van premium afkomst? Dat hangt af van hoe je ze gebruikt. Maar als je voornamelijk alleen of met zijn tweeën in de auto zit, hoef je nog geen concessies te doen. Laten we ook niet vergeten dat die compacte SUV’s als de MINI Countryman of Audi Q2 ook geen ruimtewonders zijn op de achterbank.

Bij een SUV doe je concessies voor een stoer uiterlijk en een hogere zit. Daarmee zijn de voordelen vrij beperkt. Bij een cabrio heb je de dimensie van het dak open doen. Ook in modale cabrio als de Cascada of de Beetle heb je dan al snel meer lol dan welke SUV-bestuurder dan ook.