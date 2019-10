Racing Team Nederland wint direct met nieuwe auto

Kijk, dat geeft vertrouwen.

We kennen allemaal de 24 uur van Le Mans, de meest bekende lange-afstandsrace ter wereld. Dat is jaarlijks, maar dat betekent niet dat er verder niks gebeurd in de wereld van lange-afstandsracen. De FIA World Endurance Championship, afgekort WEC, heeft dit jaar een kalender met negen races. De superfinale is de 24 uur van Le Mans in juni 2020. De ‘opwarmers’ zijn de races ervoor, al zijn die minstens even belangrijk.

Er rijden verschillende klasses mee en in de LMP2-klasse (laten we het even de F2 van de WEC noemen) is een Nederlands team aanwezig: Racing Team Nederland. Het team, uitgedost in gele Jumbo-kleuren, stond gister uiteraard aan de start van het circuit van Fuji, Japan. Op dit pittoreske circuit reden een goed voorbereide Frits van Eerd, Giedo van der Garde en het verse bloed en Jan Lammers-vervanger Nyck de Vries de sterren van de hemel en wonnen de tweede race van dit WEC-seizoen. Het behoeft geen uitleg dat de stemming erin zat:

Wat het mooie is aan deze overwinning is het feit dat Racing Team Nederland net overgestapt is. Hun auto was een Dallara, Italiaanse flair dus. Maar RTNL is precies dit seizoen overgestapt naar een nieuwe bolide van Oreca. Een droomdebuut dus voor het nieuwe materieel: dat geeft vertrouwen.

Dat de Oreca niet tegenvalt is nu hard bewezen, maar ook in Engeland viel het resultaat niet tegen. Tijdens de vier uur van Silverstone werd het team derde in de LMP2-klasse (zevende in de hele grid). De jongens in de knalgele bolide zijn lekker bezig in de raceklasse. Kijkend naar de rest van het klassement wordt de dominantie van de Oreca 07 bevestigd: de top zes uit de LMP2-klasse op Fuji reed allemaal in de Franse racer.