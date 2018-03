“McLaren Senna klopt van geen kant”

Is deze quote van... (A. Horacio Pagani (B. Bob Lutz (C. Ieder weldenkend mens (D. Christian von Koenigsegg

Als er iemand is waarvan we de mening zullen honoreren wanneer we praten over het crème de la crème van het huidige hypercar-land, is het Christian von Koenigsegg wel. De royale Zweed hoeft zich als zelfstandig autofabrikant geen blad voor de mond te houden. Tijdens het Autosalon van Genève kon hij zijn mening vormen over een aantal krankzinnige auto’s.

Zowel Mercedes-AMG, McLaren en Aston Martin waren aanwezig met hun nieuwste, meest geavanceerde bolides om de wereld omver te blazen. Hoewel dit tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk gaat, hebben de wagens bij velen wel degelijk een blijvende indruk achtergelaten. Zo ook bij Christian. Von Koenigsegg was echter niet volledig onder de indruk van het werk van McLaren en Mercedes-AMG. Tegenover Road & Track deed hij zijn verhaal:

“When I saw pictures of the first version, it didn’t look very…balanced, and this one (the GTR) didn’t help very much. And they say it’s because of the aero, yeah? But look at the Valkyrie! The same or more aero, and it looks kind of beautiful in the sense that it’s extreme, yet the shapes are appealing. I like McLaren, but this one just doesn’t look as cohesive. There’s a lot of add-on. But it’s based on an existing car, so there were locked in parameters.”

Kortom, de Senna is een bijeengeraapt zootje, ondanks het feit dat hij puur op de aerodynamica is gericht. De Mercedes-AMG Project One kwam er niet veel beter vanaf.

“There’s something about the AMG. It doesn’t look as dynamic. I mean under the skin, it’s very advanced. But the skin itself looks kind of plain. Especially compared to the Valkyrie.”

Dit is een beetje hetzelfde als zeggen dat “iemand een schitterend innerlijk heeft”, terwijl je dondersgoed weet dat die persoon eruit ziet als een treinongeluk. Er is dan ook maar één auto die wél aan zijn criteria voldoet: de Aston Martin Valkyrie.

“I think the Aston Martin Valkyrie is very very extreme. The one they are showing here is not even road legal, just a track weapon, and I think when you look at it, you realize that it’s hard to come up with something more extreme. Which is interesting, you know. It’s really focused. And with the V12, a naturally-aspirated V12, it would sound amazing. I think it’s a fantastic thing, and to me, it’s much more appealing than the AMG.”

Je zou kunnen zeggen dat het een kwestie van smaak is, maar het feit dat de wagen onder leiding van Adrian Newey tot stand is gekomen, gaf aanvankelijk al weg dat het een dijk van een auto zou worden. We kunnen niet wachten totdat we hem in actie kunnen zien, zeker de AMR Pro-versie.