Lvchi Venere heeft schijt aan afschaffing beursbabes

Tevens zou die naam iets lekkerder uitspreekbaar mogen zijn.

Wanneer komt die Chinese opmars nou? Misschien wel eerder dan we denken. Vele Chinese bedrijven zijn al bezig met elektromobiliteit, maar in echte China-stijl gaan de meesten om bereikbaarheid. En dat is prima, maar om de indruk van de westerse markt te trekken zul je echt meer moeten doen dan simpele sedans of hatchbacks met een relatief kleine range. China zal zware bewapening in moeten inzetten. No problem, aldus Lvchi Auto.

Lvchi lijkt met van alles de plank nogal mis te slaan op het eerste gezicht. Dan breng je een automerk tot leven, is je naam niet uit te spreken (le-vicii, Luvtsji?). Dan doe je je best om een strak ontwerp te maken, is het een combi van Ferrari Sergio en Mercedes AMG GT63, die beide nogal verdeelde meningen los weten te maken. Dan zet je er een 100 kWh motor in met 1.006(!) pk, zijn die knotsgekke Kroaten van Rimac weer van de partij met een model dat bijna dubbel zo veel pk heeft. Lvchi maakt het zichzelf dus moeilijk. Maar op Genève zijn ze aanwezig en ze spelen hun ass aas.

Juist! Eerdere berichtgeving deed vermoeden dat Genève een F1-tje deed, maar sommige merken hebben daar geen boodschap aan en presenteren hun auto toch weer met een leuke dame. Zo ook Lvchi, die de Venere presenteert met een knappe brunette. Heb je toch weer een reden om de foto’s van Lvchi opnieuw te bekijken volgende week. Of dat de grote elektrische sedan is, dat moet je zelf maar bepalen.

We hadden het net al een klein beetje over de specs: een 100 kWh elektromotor met vier motoren en 1.006 pk. De range ligt rond de 500 km volgens NEDC, wat in combinatie het grote aantal pk’s een prima compromis is. De styling moet je ding zijn, maar ze hebben wel hun best erop gedaan. En Lvchi gaat de boeken in als “die fabrikant die het wél durfde om een beursbabe mee te nemen!” Of de memo is niet doorgekomen. Maar dat is voor latere zorg.