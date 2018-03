Dankzij deze rijdende barbecue kun je overal eten

En dat in de Nationale Week Zonder Vlees.

Zo, eens een auto die niet geïntroduceerd wordt op het Autosalon van Genève. Nee, in plaats van af te reizen naar het meest neutrale land ter wereld, bracht Nissan de ‘Smokin Titan’ naar de Work Truck Show in Indianapolis. Mocht je erover twijfelen, dat is inderdaad dezelfde locatie waar de Indy 500 wordt verrreden en, dus, ongeveer 400.000 Amerikanen zich ongegeneerd volduwen met rotzooi. Barbecue rotzooi.

Het duurde blijkbaar even voordat het kwartje viel en de Aziaten de behoeftes van het volk konden doorgronden. De race wordt namelijk al meer dan 100 jaar georganiseerd. Enfin, nu de mannen en vrouwen van Nissan het eindelijk doorhebben, gaan ze direct ook over de top met de uitvoering. Wat begon als een Nissan Titan XD wordt compleet omgebouwd en krijgt allerlei toevoegingen waarvan je steil achterover slaat.

De Titan zelf is voorzien van een smoker, een fornuis en een rekje voor de kruiden. De achterzijde van de pickup, waar we eerste de laadbak vonden, is omgebouwd tot voedsel-prepareerstation. Achterin de wagen vinden we tevens een gootsteen om de boel weer af te wassen. Binnenin de wagen heeft het team een vriezer en koelkast geplaatst.

Zoals je al uit de foto’s kunt opmaken is de ware pret pas helemaal achteraan te vinden. Nissan maakte van de originele laadbak van Titan een heuse barbecue, die vervolgens van de auto werd getrokken, zodat deze als geheel achter de Smokin Titan gehangen kan worden. Het apparaat kan tot 600 graden vlammen. Oftewel, dit ding is een must voor de tailgate-feestjes na afloop van de lokale NASCAR-race. Het is dan ook jammer dat het slechts een showauto betreft. Aan de andere kant verbaast het ons niet.