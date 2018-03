Porsche Mission-e Cross Turismo heeft een identiteitscrisis

It's everything at once.

Porsche heeft niet bijster veel te melden op Genève. Een facelift van de GT3 RS, een Carrera T (waar @Wouter al in gereden heeft) en…. ja, dat was het eigenlijk qua productieauto’s. Porsche zit echter met hun hoofd in de toekomst. De Mission-e concept staat inmiddels al drie jaar op de radar, maar de volledig elektrische supersedan is nog niet verder gekomen dan het conceptstadium. De Mission-e leeft echter onder de radar voort, sterker nog: hij krijgt een stoere broer. De Mission-e Cross Turismo.

Het idee is simpel: net als de Panamera wordt de Mission-e ge-Sport-Turismoïficeerd (opschrijven voor als automotive Scrabble ooit een ding wordt), echter doet de Mission-e het net even anders. De Sport Turismo is gewoon een Panamera zonder aflopende daklijn: de Cross Turismo wordt ook nog opgehoogd. Daardoor wordt het wel een soort Allroad/All Terrain/Alltrack/Country Tourer, maar de term crossover ligt marketingtechnisch natuurlijk meer voor de hand. Uiteraard is hij natuurlijk net als zijn sedanbroer volledig elektrisch en debuteert hij met een nieuwe(re) aandrijflijn. De kans is groot dat de ontwikkelde versie ook in de productieversie van de reguliere Mission-e ligt.

De toekomst volgens Porsche is dus een opgehoogde semi-estate met blauwe velgen. Gaat dit je allemaal te ver, dan kun je opteren voor een normale Mission-e. Productiekansen voor beide zijn zeer groot, al hoop ik stiekem dat er ook nog een Sport Turismo komt zonder die crossmeuk. Het zou Porsche sieren.