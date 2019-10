Verstappen: “F1 mag geen Amerikaans worstelen worden”

Let's get ready to rummmmmmmble!

Max Verstappen heeft zijn naam toegevoegd aan de grootheden in de sport die tegen ingrijpende wijzigingen van het traditionele F1 weekend zijn. Liberty Media flirt daar al eigenlijk een tijdje mee, maar met het oog op de aanstormende regelwijzigingen van 2021 werd de discussie onlangs weer lucht ingeblazen. Vooral ook omdat Liberty Media onder invloed van Ross Brawn al volgend seizoen zou willen experimenten met wijzigingen.

Ideeën die zijn opgeborreld zijn onder andere het afschaffen van de vrijdagtrainingen, het wijzigen van het kwalificatieformat en het invoeren van F2esque races met zogeheten ‘reverse grids‘. In het laatste voorstel zouden ‘snellere’ coureurs (of auto’s) linksom of rechtsom achter de mindere goden moeten plaatsnemen op de grid, zodat het publiek getrakteerd wordt op bloedstollende inhaalraces.

Onlangs werd de vraag of dit een puik idee is voorgelegd aan Hamilton en Vettel. Hamilton mompelde toen een beetje, waarna Vettel zei dat hij de voorstellen ‘complete stierenpoep’ vindt. Daarop flapte Lil’ Lewis eruit dat hij het eens was met de Duitser, hoewel hij omdat hij Lil’ Lewis is en iedereen te vriend wil houden daar later ook weer enigszins op terugkwam. Hoe dan ook: de wereldkampioenen staan niet te springen om een ‘circus’ te maken van de sport en inmiddels is duidelijk dat zij voor de meeste coureurs spreken in deze. Maar geldt dat specifiek ook voor onze held Max Verstappen?

Jawohl! De Nederlander heeft inmiddels namelijk zelf ook in zijn eigen woorden aangegeven dat hij niets ziet in kinderen weggooien met het badwater. Max heeft uiteraard ons kwalificatieverslag van afgelopen week gelezen en vergelijkt de situatie nu eveneens met het Amerikaanse World Wrestling Entertainment (WWE). Spoilert alert: in deze Amerikaanse worstelserie zijn de winnaar vooraf al bepaald en gaat het alleen om de show. Doch waar wij vermoeden dat de F1 nu al WWE-esque is (serieus, Ferrari opeens goed? Laat me raden, nu mag Red Bull-Honda winnen in Japan zeker?), denkt Max nog dat hij kan voorkomen dat het zover komt. Op Verstappen.nl laat hij het volgende optekenen:

We willen voorkomen dat het een soort van Amerikaans worstelen wordt, waar het allemaal nep en kunstmatig aanvoelt. We hebben duidelijk aangegeven dat we zoiets niet willen.

Het ‘we’ in deze quoot slaat bij uitzondering overigens een keer niet op het koninklijke ‘we’ dat coureurs altijd gebruiken, maar op ‘wij coureurs’. Onlangs is er namelijk een meeting geweest tussen de circuittijgers en de leiding van de sport.