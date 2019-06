Dit is de stand na de GP van Canada 2019

Plus al onze andere bevindingen en een uitgebreid overzicht van het afgelopen weekend.

De GP van Canada is gisteren verreden, het is dus weer tijd om de balans op te maken. Wat is de stand in het kampioenschap en hoe liggen de onderlinge verhoudingen? Dat Lewis Hamilton en Mercedes voorliggen mag duidelijk zijn, maar hoeveel races kan Hamilton overslaan en tóch wereldkampioen worden? Je leest het hier. Drie dingen die we hebben kunnen leren door de GP van China.

Er is weer strijd!

Het is goed om te zien dat de Ferrari’s zich weer vooraan gemeld hebben. Gezien de layout van de baan en eigenschappen van de Ferrari SF-90 was het ook enigszins te verwachten dat Leclerc en Vettel goed voor de dag zouden komen. De kans dat de strijd aan zal blijven houden is bijzonder klein. Die Mercedes is dit jaar echt een auto zonder nadelen. Ook opmerkelijk is dat alleen Ferrari snel was met Ferrari-motoren. De rest van de teams die gebruik maakten van Ferrari-motoren kwamen juist voor geen meter vooruit. Zowel Haas als Alfa Romeo kende beide een bijzonder ongelukkig weekeinde.

Renault maakt een indrukwekkende comeback

Deze was minder verwacht, maar Renault maakte een sterke indruk gedurende het gehele weekend. Dat is bijzonder knap te noemen. De laatste updates pakken goed uit voor de Fransen op deze baan. Zowel Hülkenberg als Ricciardo kwamen goed voor de dag. Ricciardo was sneller in de kwalificatie en eindigde voor zijn teamgenoot.

De straf voor Vettel was terecht / onterecht

De meningen liepen uiteen of de straf voor Vettel terecht was. Niet iedereen was namelijk die mening toegedaan. Raceanalisten en journalisten waren van mening dat het een correcte straf was. Vettel stuurde daadwerkelijk naar rechts, waardoor hij Hamilton naar de muur dirigeerde als deze niet tijdig zou remmen. Terecht of onterecht: net als bij Monaco wist de raceleiding de angel voor spanning in de race er kundig uit te halen. Jammer voor de fans, want de spanning is nogal schaars de laatste jaren.

Hebben wij de race goed voorspeld?

Nee, natuurlijk niet. Ja, Lewis Hamilton won de race, maar zelfs bij een discutabel wedkantoortje krijg je daar echt niets voor terug. Bottas haalde het podium niet, integendeel. De Fin maakte een beetje lusteloze indruk die hij vorig seizoen ook leek te hebben. Verstappen en het podium bleek een utopie. Geen een moment was er ook maar twijfel dat O4 of beter mogelijk was.

Rijderskampioenschap

Niet heel veel spannende veranderingen. Vettel loopt iets uit op Verstappen, terwijl LeClerc inloopt op de Nederlander. Beide Williams coureurs zitten zonder punten, evenals Giovinazzi.

De stand in het rijderskampioenschap na de Grand Prix van Canada 2019 is als volgt:

Constructeurskampioenschap

Deze doet wellicht het meeste pijn voor de liefhebber. De verschillen zijn echt enorm. Mercedes staat mijlenver voor. Ferrari staat twee met Red Bull op gepaste afstand. Daarna is het een hele tijd niets. Het kan nog wel spannend worden tussen McLaren en Renault, die strijden voor de titel Best Of The Rest.

De stand in het constructeurskampioenschap na de Grand Prix van Canada 2019 is als volgt:

Kwalificatieduel

Hier zijn er een paar kleine speldenprikjes uitgedeeld. Hamilton heeft nu weer de overhand ten opzichte van Bottas. Ondanks het vele talent en die ene Pole Position heeft LeClerc het nog niet weten waar te maken ten opzichte van Vettel. Gasly heeft nu zijn eerste puntje te pakken ten opzichte van Verstappen. Perez en Russell zijn de enige twee met de maximale score.

Het kwalificatieduel ziet er als volgt uit:

Snelste raceronde

Bottas mocht aan het einde nog even naar binnen voor een vers setje Pirelli’s. Hij reed in een soort niemandsland waardoor hij voldoende marge op Verstappen had LeClerc toch niet meer kan pakken. Hij pakte daarmee de snelste ronde en een felbegeerd extra puntje.

Driver of the Day

Natuurlijk is het rijderskampioenschap het belangrijkst voor een coureur, maar met de ‘Driver of the Day’ verkiezing kun je zien wie er voor het meeste vermaak heeft gezorgd in de goede zin des woord. Ditmaal was het Sebastian Vettel. Het is de eerste keer dit seizoen dat de Duitser de publieksprijs pakt.

Dit is het overzicht tot de GP van Canada 2019:

Deze races zijn al verreden:

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

7. GP van Canada (Hamilton)

Deze races staan nog op de agenda

23 juni: GP van Frankrijk

30 juni: GP van Oostenrijk

12 juli: GP van Groot-Brittannië

28 juli: GP van Duitsland

4 augustus: GP van Hongarije

1 september: GP van België

8 september: GP van Italië

22 september: GP van Singapore

29 september: GP van Rusland

13 oktober: GP van Japan

27 oktober: GP van Mexico

3 november: GP van Verenigde Staten

17 november: GP van Brazilië

29 november: GP Abu Dhabi

De eerste meters in Frankrijk worden verreden tijdens de vrije training op 21 juni om 12:00