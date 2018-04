Deze Macan van O.CT Tuning geeft de GT3 RS het nakijken

Oké, bij wijze van spreken dan.

Tsja, de Macan (rijtest). Aan de ene kant alles waar Porsche niet voor staat, zeker de dieselversie. Aan de andere kant is het kleine broertje van de Cayenne niet bepaald onpopulair. Sterker nog, het is de best verkochte Porsche van 2017. De succesformule van de Macan? Voor relatief weinig een ‘Porsche’ op de oprit. Oké, dat kan ook met een 718 Cayman of Boxster, maar er is behoefte aan een wat praktischer model. De Macan is daarom op papier een perfect compromis.

Dat betekent overigens niet dat de Macan alle Porsche-kernwaardes bevat. Ja, het is een relatief kleine en gestroomlijnde SUV, en voor een SUV is het ook geen slak, maar voor een auto blijft het een controversieel ding. De één noemt het een handtas, de ander noemt het een Audi. Niemand noemt het echter een racewagen. De reden daarvoor is vrij simpel: het is een SUV, dus dat wordt het ook niet. En je moet flink je best doen om daar iets aan te veranderen. Challenge accepted, aldus O.CT Oberscheider Tuning.

Je kunt bij dit relatief kleine Zwitserse bedrijf een setje krijgen voor je Macan genaamd O.CT530. Spoiler alert: dat staat voor powahh. Waar tuners zoals Mansory zich vooral richten op de bodykit, krijg je bij O.CT juist helemaal niks qua visuele aanpassingen. Oké, ze zetten er nieuwe velgen onder. En ook al zijn ze op de foto niet aanwezig, als je een O.CT badge wil kun je die waarschijnlijk ook wel krijgen. Zullen ze vast niet moeilijk over doen.

De inspanningen van O.CT zitten vooral in het vooronder. De standaard Macan Turbo levert 400 pk en 550 Nm uit een 3.6 liter V6 met uiteraard twee turbo’s. O.CT levert twee ‘stages’: bij stage 1 krijg je 455 pk en 630 Nm, bij stage 2 krijg je een sportuitlaat en wordt het vermogen opgevoerd naar 528 pk en 710 Nm koppel. Voor de vormgeving: dat is meer dan een 991.2 GT3 RS! Flinke cijfers dus. Volgens O.CT sprint je nu van 0 naar 100 in minder dan 4 seconden. De Zwitsers zelf zijn lekker bescheiden en vergelijken hem slechts met een 911 Turbo. Die sprint namelijk ook van 0 naar 100 in minder dan 4 seconden.

Of het de jongens van O.CT gelukt is om een begeerlijke Macan te maken moet je zelf maar bepalen. Het is nu zeker geen trage bak, maar als we in SUV-normen rekenen is een ‘gewone’ Turbo dat ook niet. Wat een dergelijk tuningsetje gaat kosten is (nog) niet bekend.