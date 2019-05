Nissan vreest plannen FCA en Renault

Don't you.... forget about me.

In een wereld waar grote concerns voornamelijk concurreren met elkaar, is het opvallend wanneer twee grootmachten ineens besluiten om de handen ineen te slaan. Zo is FCA al een grappige mengelmoes van Italiaans en Amerikaans, waar men nu voorstelt om nog twee ingrediënten bij te mengen. FCA ziet het wel zitten om met Groupe Renault in zee te gaan, waarmee één concern Frans, Amerikaans, Italiaans en Japanse auto’s op de markt kan brengen. Het is FCA die het voorstel naar buiten bracht, maar de topmannen van Renault ontkennen niet dat ze er oren naar hebben. Interessant.

We maakten net al tactisch een onderscheid tussen Groupe Renault en Renault. Het merk is de Franse producent van auto’s, maar Groupe Renault is de alliantie tussen Renault, Nissan en Mitsubishi. Nissan verkoopt lekker in landen waar Renault steekjes laat vallen, denk aan de VS en China. Wat een beetje vervelend is voor Nissan: de gesprekken over de FCA-Renault-samenwerking zijn tussen FCA en Renault gebleven. Nissan is er weinig tot niet bij betrokken en kwam er een paar dagen voor de aankondiging achter. Nissan heeft ook recht van spreken, toch?

Hiroto Saikawa, de CEO van Nissan, vreest dat Nissan ‘het vergeten kindje’ gaat worden in een FCA-Groupe Renault-alliantie. Met FCA in het portfolio heeft Renault (toch wel degene met de dominante hand) haar handen vol aan een stuk of acht automerken. Geen tijd meer voor Nissan, waar het sinds de hele situatie met Carlos Ghosn sowieso al niet helemaal top gaat. Aan FCA hoeft het niet perse te liggen, die hebben al gezegd dat zij rekening willen houden met zowel Nissan als Mitsubishi. De merger betreft een 50/50 machts- en inkomstenverdeling, dus het is niet gezegd dat FCA maar moet luisteren naar Renault wat betreft ‘hun merken’.

Vrees vanuit Nissan dus. Als Nissan geen prioriteit kan krijgen in een FCA-Renault-alliantie, dan komt er helemaal geen nieuwe 370Z. Doe het voor de Z! (via Reuters)