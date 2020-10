Manhart F350 is heftige GP met Nederlands sausje - Autoblog.nl

De Manhart F350 bewijst dat je met een paar simpele ingrepen veel kunt bereiken.

Sinds de komst van de New Mini is het een van de meest populaire dingen om te doen: tunen! Het aanpassen van Mini’s ongeveer een tweede natuur geworden voor hun eigenaren. Dat is op zich ook wel begrijpelijk. Niet alleen qua kleur en uitvoering kun je de auto samenstellen zoals je ‘m wil, op technisch gebied is er ook veel mogelijk. De ‘JCW’-catalogus biedt nog meer verfraaiingen en modificaties.

Ietsje meer

Maar wat als je ietsje meer wilt? In de meeste gevallen is fabriekstuning binnnen de veilige kant van heftig. Gelukkig staat er een arsenaal aan tuners klaar die onderdelen fabriceren en ontwikkelen waarmee jouw MINI nog gaver kunt maken. Ook de dikste Mini kan nog dikker, uiteraard.

Manhart F350

Gisteren publiceerden we de video waarin jullie aller @Wouter zijn kunsten vertoonde in drie generaties van de Mini Cooper Works GP. Verrassing: de nieuwste is de snelste. Maar het kan dus nog sneller. Dat bewijst deze Manhart F350. Het is een samenwerking tussen de Duitse tuner Manhart en de Nederlandse Mini-specialist Beek Auto Racing.

Heftig

Nu is de MINI GP standaard al een heel heftig bommetje. De wijzigingen van de Manhart F350 blijven dan ook beperkt tot een setje stickers, een heftige verlagingen en 19″ ‘Concave One’-velgen. Het onderstreept het heftige karakter van de bodykit en is duidelijk afwijkend, zonder dat de auto enorm ‘after-market’ overkomt.

AST-schroefset voor Manhart F350

De verlaging van de Manhart F350 is het resultaat van andere veren: voor zijn ze goed voor 20 millimeter verlaging achter 15 millimeter. Maar je kunt bij Manhart ook kiezen voor drie verschillende versies qua schroefset. Deze komen bij e firma AST vandaan, ook een Nederlandse specialist. Het was AST die ook onze Suzuki Swift duurtester voorzag van een nieuw onderstel. Oh, en het gehele wagenpark van Autoblog cameraman @MartijnGizmo uiteraard!

B48

Dan als laatste de motor. De B48, een tweeliter turbo met viercilinder die we bijvoorbeeld ook kennen uit de BMW M135i. Standaard is de motor goed voor 306 pk en 450 Nm, wat eigenlijk al erg veel is voor een Mini. Maar dankzij een Manhart intercooler, een aangepast benzine-partikel filter, Remus-sportuitlaat en aangepaste ECU bedraagt het maximale vermogen nu 350 pk. Het koppel? 530 Nm, op de voorwielen. Prestaties en prijzen van de Manhart F350 zijn (nog) niet bekend, maar reken maar op heftige prestaties en redelijke prijzen.