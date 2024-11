Handelaar probeert Ferrari F80 te flippen voor ruim 2,5 miljoen extra

Dat is lekker verdienen. Hoewel velen de Ferrari F80 al schromelijk te duur vinden af fabriek, probeert een handelaar de nieuwe hypercar te flippen voor 2,5 miljoen extra.

De (tweedehands) autohandel kent niet per se de beste reputatie. In onderzoekjes die gaan over welke beroepen mensen associëren met betrouwbare mensen, scoort de autoverkoper steevast laag. Alleen politici doen het nog slechter. Nu scoren dokters altijd hoog in dat soort onderzoeken. Gezien mijn puur anekdotische doch redelijk unieke ervaring in beide werelden, weet ik inmiddels dat alles ‘relatief’ is in dit opzicht. De meeste mensen zijn ongetwijfeld goed en van goede wil, maar naar volk heb je ook overal. Zoals Tony Montana echter al zei: in sommige kringen weet men de naarheid iets beter te verstoppen. Your results may vary…

Enfin, je hebt ze natuurlijk ook echt zeker, die louche autoverkopers. Gelukkig maken zij er meestal ook niet zo’n geheim van. Of misschien beter gezegd, blijft dat geheim niet zo lang een geheim, voordat het niet meer te ontkennen valt. Je kan maar zoveel provisorisch opgeknapte schadebakken voor de hoofdprijs verkopen voordat een aantal mensen je op internet (terecht) affakkelen natuurlijk.

Het is dan ook een beetje kneuzig eigenlijk om het zo aan te pakken als louche bottom feeder. Waarom tientallen mensen een garnaal in de maag splitsen voor hier en daar een paar ruggen, als je één steenrijke stinkerd kan tillen voor bijna 3 miljoen. En dat dan ook nog kan verkopen alsof je een exclusieve fixer bent, met magische toegang tot de heetste waar.

Dit is wat de afgelopen jaren vaak zeer succesvol is gedaan door handelaren van exclusieve bolides. De wereld kent zoveel nieuwe (steen)rijken, dat Porsche plus Ferrari en kornuiten véél te weinig hyperexclusieve bleppers maakt waarmee je de show kan stelen. De vraag is/was vele malen groter. En dus waren die auto’s af fabriek een koopje.

Handelaren die er eentje in handen kregen, konden ze vaak verkopen met soms meer dan 100% winst. Vrijwel zonder zelf enige waarde toe te hoeven voegen, los van het build slot weggrissen voor de neus van een liefhebber. Miljoenen lagen voor het oprapen. En hoe hoger de prijs van de auto, hoe groter de winst per transactie.

Uiteraard was dit enigszins een doorn in het oof van de fabrikanten. Niet per se om te zien dat hun producten zo gewild zijn/waren. Maar wel dat zij potentiële winsten mistten. Misschien dat daarom een extreem gave 911 S/T ruim een ton meer kost dan een GT3 Touring, ondanks dat ze qua hardware vermoedelijk nauwelijks duurder zijn te maken voor Porsche. In ieder geval zeker niet een dikke ton duurder.

Bij Ferrari gaat men op dezelfde manier los, maar dan op een hoger niveau. Het lijkt erop dat men bij de prijsstelling van de F80 vooral gekeken heeft naar wat diens voorgangers nu op de tweedehands markt doen. De F80 kost in Italië 3,6 miljoen Euro. Inclusief de BTW erbij, dat dan weer wel. Hoe dan ook een ongelooflijk prijskaartje, zeker gezien het feit dat er maar liefst 799 units verkocht worden. En gezien het feit dat de veel gavere en zeldzamere SP3 Daytona met V12, veel goedkoper was.

Opnieuw blijkt echter, de markt draagt het gewoon. Ferrari claimt dat alle exemplaren reeds verkocht zijn. Niet alleen dat, de ‘flippers’ denken dat er nog steeds een flink tandje meer te behalen is. Eerder al verscheen een advertentie voor een rode F80 op mobile.de waarin de auto voor 5,9 miljoen werd aangeboden. Nu staat er een exemplaar in Blu Pozzi te koop voor 6,4 miljoen Euro.

De auto moet nog gebouwd worden en is dus ook ‘pas’ beschikbaar op 1 november volgend jaar. De handel lijkt op het eerste gezicht gewoon een legitieme zaak te zijn die in dure auto’s doet. Men prijst zichzelf aan met de kernwaarden Excellence, Sublimity and Grandeur. Met dat laatste bedoelen ze niet dat ze een specialist zijn in onderhoud van de Hyundai Grandeur. Nee nee…De LEVORE® COLLECTION is een klasse zaak met klasse mensen die…euhm…een auto die toch al fors aan de prijs is voor 2,5 miljoen Euro te veel proberen te verkopen.

Ben jij een Ayn Rand afficionado en mag dit gewoon van jou? Of is het eigenlijk niet anders dan een opgepoetste schadebak verkopen alsof het een geliefkoosd buitenkansje is van eerste eigenaar? Laat het weten, in de comments!