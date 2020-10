Autoblog advies: sportieve stationwagon uit Duitsland (15k) - Autoblog.nl

We gaan op zoek naar een sportieve stationwagon waar niet meer zoveel mee gereden wordt.

Voor het advies van vandaag gaan we op zoek naar een import stationwagon. Autoblog-lezer Robin rijdt op dit moment in een BMW 318d M Sport (F31) uit 2014. Hij heeft de auto helemaal naar zin samengesteld, inclusief de 19” Styling M403 velgen, groot navigatie en lederen bekleding.

Minder kilometers

Maar Robin rijdt tegenwoordig half niet zoveel als dat hij eerder deed. Voorheen reed hij 45.000 per jaar, maar nu is dat maximaal 15.000 op jaarbasis. Elke kwartaal dient er een fors bedrag overgemaakt te worden om op de weg te mogen rijden. Dat is bij een diesel nu eenmaal hoger dan bij een benzine met zo’n 3 Serie.

Sportieve stationwagon in plaats van 318d

Het is niet dat de 318d weg moet, maar hij is wel aan het kijken naar een opvolger. Daarvoor stuurde hij ons een mailtje. Of wij ook iets leuks in gedachten hadden voor hem. Robin kan de auto zelf importeren uit Duitsland. Gelukkig maar, want dikke stationwagons zijn in Nederland vrij schaars en prijzig. Robin verwacht zijn huidige auto voor zo’n 15.000 euro te kunnen verkopen. Van dat geld zou hij dan iets leuks terug willen kopen. Aangezien hij een zoontje heeft en er een tweede aankomt, moet het sowieso een stationwagon worden. Robin wil géén MPV-achtige.

Onderhoud kan hij bij zijn zwager laten doen, die heeft een eigen garagebedrijf. Dus de kosten qua onderhoud zijn niet doorslaggevend in dit geval. Zelf dacht hij al aan enkele auto’s, zoals de Audi S4, Ford Focus Wagon en eigenlijk alles wat daar tussenin zit.

De tabel voor een sportieve stationwagon voor Robin ziet er als volgt uit:

Huidige auto’s BMW 318d M Sport Touring (F31) Koop / Lease: Koop Budget: € 15.000 (zie tekst) Jaarkilometrage 15.000 maximaal Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Van 45.000 km per jaar naar max. 15.000 Gezinssamenstelling Vriendin, zoontje en kleintje op komst Voorkeursmerken/modellen BMW & Audi, maar sta overal voor open Wanneer kopen? Zo spoedig mogelijk, elke kwartaalfactuur is er 1 teveel

Ford Focus ST Stationwagon (DYB)

€ 12.500

2014

90.000 km

De Ford Focus ST is op dit moment het koopje van de eeuw. Voor 10 mille pik je al een goede op uit Duitsland. Voor een paar duizend euro meer kun je een facelift-model uitzoeken. De Focus ST heeft een prettig sportief onderstel, redelijk fijne stuurinstallatie en een prima motor. Een groot voordeel is het feit dat de auto behoorlijk licht is voor zijn formaat. Dit houdt de kosten ook laag.

Het interieur is wel erg, eh, smaak gevoelig: heel erg druk en weinig verfijnd. De stoelen zijn weliswaar Recaro’s, maar niet iedereen zit er even lekker in. Check dat dus even. Het is wel een geweldige auto voor als je lage kosten wil hebben in combinatie met veel rijplezier en een hoop ruimte.

Audi S4 Avant 3.0 TFSI quattro (B8)

€ 14.950

2009

125.000 km

Een van de betere sportieve station-Audi’s van de afgelopen paar jaar is deze generatie (B8) van de Audi S4. Ja, een RS4 is dikker vanwege die V8, maar deze doet er weinig voor onder. De motor is dusdanig terug-getuned, dat je vrij eenvoudig RS4-achtige vermogens hebt. Nog een voordeel, de S4 was er ook als handbak. De S Tronic is wanneer het werkt zeker niet verkeerd, maar je kan er zeker kosten aan krijgen en die zijn bijna altijd fiks.

Onderbelicht is het chassis: dat is standaard al erg goed, zeker in combinatie met het (destijds optionele) diff achter kun je de kont een klein zwiepertje laten maken zonder dat het onveilig wordt. In een Audi! Nadeel is dat fatsoenlijke exemplaren in het budget bijna niet te vinden zijn. Je bent zo een paar duizend kwijt voor het importeren en achterstallig onderhoud is nog eens zo maar twee mille. Maar hey: daar krijg je wel wat voor terug.

Skoda Superb Combi V6 4×4 Laurin & Klément

€ 11.950

2011

105.000 km

Kijk, je kan wel voor een compacte, snelle en sportieve station gaan, maar waarom niet opteren voor iets dat enorm ruim en compleet is? De duurste Skoda Superbs zijn eigenlijk altijd topauto’s: je hebt zo veel luxe en ruimte, dat het kleine beetje dat je verliest in verfijning, merkaffiniteit en imago niet in verhouding staat tot het bedrag wat je kunt besparen. De Superb in sedan vorm is niet zo heel erg mooi (maar best wel lelijk). Daarom altijd gewoon voor de Combi gaan.

De 3.6 liter motor is een VR6 en levert 260 pk, alhoewel dat softwarematig laag is gehouden. Standaard heb je vierwielaandrijving middels een Haldex-systeem. Het is foolproof en effectief, maar niet bijzonder spannend. Nog een voordeel: voor scherpe prijzen vind je exemplaren met ruime uitrusting in goede staat voorbij komen. Een Volkswagen Passat R36 is gaver, veel fraaier qua interieur en bijna net zo ruim, maar is niet te vinden in het budget.

BMW 335i Touring

€ 14.000

2009

135.000 km

De meest rechtstreekse concurrent voor de S4 is waarschijnlijk deze BMW 335i Touring. De auto’s lijken behoorlijk veel op elkaar: premium, dikke motor wel dik maar niet al te ruim. De 335i heeft als voordeel dat je kunt kiezen tussen een handbak of automaat en/of achterwiel- of vierwielaandrijving. Handbak met achterwielaandrijving rijdt het leukste. xDrive is zeer zwaar bij BMW (qua kilo’s). Houdt er rekening mee dat de 335i ‘gewoon’ een 3 Serie is, en niet zoals de S4 een sportiever topmodel. Dus een 335i met stof, 17” wielen zonder navi kun je tegenkomen.

Dat heeft overigens ook wel zijn charme. Zeker omdat het om de zescilinder lijnmotor gaat. Let op: tot 2009 had deze de N54 (biturbo), die goed te tunen is maar wat betrouwbaarheidsissues kent. De N55 (enkele turbo) is wat betrouwbaarder, maar kun je minder ver kietelen. Overigens: beide blokken zijn standaard een zaligheid om mee te rijden: een soepel karakter, veel koppel onderin en voldoende vermogen bovenin.

Saab 9-3 Aero Wagon

€ 11.950

2009

150.000 km

General Motors had een tijdje terug driemaal een sportieve stationwagon in de aanbieding: de Alfa 159 Sportwagon V6, Opel Insignia OPC Wagon en deze Saab 9-3. De Alfa is de mooiste, de Opel is de fijnste en de Saab is, tja, het is een Saab! En een Saab dat is gewoon altijd cool. Het merk bestaat helaas niet meer, dus moeten we het doen met de occasions. Veel dikker dan deze wordt het niet, naar Saab begrippen althans.

De 280 pk sterke V6 is gelieerd aan de V6 uit de Insignia OPC. De Insignia is een volle generatie jonger en iets ruimer (de 9-5 was een Insignia), maar de 9-3 is lichter, eigenwijzer en past iets beter in het eisenpakket. Wel merk je dat de 9-3 in 2009 niet meer de jongste was. Het was destijds een redelijke E46 concurrent, Anno 2020 is het een behoorlijk verouderde auto geworden. Aan de andere kant, deze generatie ziet er nog steeds cool uit, de Aero-sportzetels zijn erg prettig, de motor sleurt als ‘een malle’ en de matige navi kan bij deze vervangen worden door een goede Apple Carplay unit.

Mercedes-Benz C350 Avantgarde AMG (S204)

€ 13.750 (Dld.)

2011

165.000 km

Ongelooflijk, hoe competent de D-segment sportieve stationwagon was 10 jaar geleden. Een van de fijnste uit die tijd is namelijk de Mercedes-Benz C350. Sterker nog, om te sturen was deze misschien wel prettiger dan de gedoodverfde klassementsleider in dit segment (de BMW 3 Serie), waardoor misschien Mercedes stiekem de leider was. In elk geval, De C350 Estate met AMG-paket biedt alles wat je wil.

Het postfacelift model wordt fraaier oud dan de nieuwe generatie C-Klasse, de V6 is weliswaar geen lijnmotor, maar wel een echte ‘hubraum-motor’. Niets voelt zo luxe en rijk aan als atmosferische Newtonmeters uit veel cilinderinhoud. Qua ruimte is het net als bij de A4 en 3: niet denderend. Ook hier goed opletten dat je niet per ongeluk een standaard C350 op de kop tikt: ze kunnen namelijk echt heel erg kaal zijn.

Semi-Yolo: Seat Leon ST Cupra 280

€ 16.900 (Dld)

2015

110.000 km

We zeggen express even semi-Yolo, want je moet twee keer de buidel trekken. Ten eerste zijn Cupra’s in ST-uitvoering nét nog even te prijzig. Ten tweede zul je hem moeten importeren uit Duitsland. Daarbij moet je even goed opletten, want de Cupra werd buiten Nederland ook verkocht met 265 pk. Zo’n 280 pk versie is helemaal perfect, dankzij de grote 19” velgen, het sper en het strakke onderstel kun je hiermee uitstekend uit de voeten.

Sterker nog, voor lange tijd was dít de sportieve stationwagon, de Cupra ST was namelijk het snelste op de ‘Ring, sneller dan een RS6 of E63. Tegenwoordig zijn die met 600+ pk weer wat sneller, maar het geeft wel aan dat de Seat Leon ST Cupra het veel duurdere auto’s erg lastig kan maken. Nadelen? Het interieur is wat saai en de niet-kuipstoelen zijn wat vormloos.

YOLO: Alpina B10 V8

€ 13.000

2001

195.000 km

Tja, in principe kun je elke sportieve stationwagon van 15 jaar en ouder invullen met meer dan 300 pk. Het begint dan echt een grote gok te worden. Natuurlijk kun je bij een Youngtimer boer net die ene perfecte uitvoering opkopen, maar daar betaal je dan ook grif voor. Als je zelf op zoek gaat, kun je prima enkele Alpina’s vinden. De B10 V8 is meer een 540i Plus dan een M5 Light.

De Alpina is langzamer en relaxter dan een M5 (E39), maar omdat de B10 zoveel koppel vroeg in de toeren beschikbaar heeft, voelt deze eg levendig aan. In het budget zijn ze te vinden, maar houd er rekening mee dat reparaties en onderhoud erg prijzig kunnen zijn. Aan de andere kant: als je er een beetje goed voor zorgt, is het ook geen potentiële ramp. Met 15.000 km per jaar sta je echt niet elke maand bij de garage. Wel moet je iedereen uitleggen op een verjaardag wat je nu eigenlijk rijdt.