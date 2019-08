Autoblog advies: exoot met meer dan vier cilinders

En het mag géén Alfa Romeo GTV zijn. Of iets Duits. Waar kom je dan op uit?

Wie weleens door de Nederlandse prijslijsten van tegenwoordig heen bladert, zal zien dat ze stervensduur zijn, alle auto’s met meer dan vier cilinders. Bij sommige auto’s is er keuze tussen een vier- of (bijvoorbeeld) zespitter en dan zie je dat het prijsverschil enorm is. Pak bijvoorbeeld de BMW 2 Serie er maar eens bij. Een BMW 230i kost zo’n 53 mille, een zescilinder kost liefst 17 (!) mille méér. Daar kun je ook een paar hele leuke opties en upgrades voor krijgen.

Voor Berry maakt dat overigens niet uit, want hij zoekt geen nieuwe auto. Op dit moment heeft Berry twee auto’s, een Ford Mondeo (lease) en een Alfa Romeo GTV. Met De Ford rijdt hij voornamelijk zakelijk, de Alfa is voor de leuke ritjes. Helaas is een onverlaat tegen zijn auto aangereden, waardoor deze nu total loss is verklaard. Berry kan ‘m fixen voor het bedrag wat hij heeft gekregen van de verzekering, maar hij was sowieso al aan het kijken naar een andere auto. Het was namelijk al zijn vierde GTV. Het begon met een 2.0 TS (zijn eerste auto) en daarna volgden een 2.0 V6 (veel problemen mee gehad), 1.8 T.S. (super betrouwbaar, maar te langzaam) en een 3.0 V6, die nu dus helaas zijn Waterloo heeft gevonden.

Berry zoekt een leuke vervanger. Nu lijkt het vrij logisch om weer naar een GTV te kijken, maar hij wil (zoals gezegd) ook eens iets anders. Een Alfa Romeo GT zou een optie zijn, maar hij vindt die auto niet heel erg fraai. Een Brera is te zwaar en te duur. Het mag best een oude auto zijn. In de jaren is Berry behoorlijk handig geworden en hij kan redelijk wat (eenvoudig) onderhoud aan de auto zelf doen.

Berry wil geen Duitse auto. Het valt hem op dat veel mensen juist wel een Duitse auto willen hebben. Maar Berry vermeldt fijntjes dat zijn lease-Mondeo meer storingen heeft gehad dan zijn laatste twee GTV’s bij elkaar. De auto mag wel een betere zitpositie hebben dan de Alfa Romeo. Dat was de grote makke van de GTV: de stoelen waren erg breed, maar de hoofdruimte viel tegen. Dus wat is er te krijgen? Qua budget heeft Berry zo’n 5.000 euro in gedachte. Als het heel erg bijzonder is of een goede investering, kan dat iets opgehoogd worden. Maar zijn vrouw vindt een dakkapel dan stiekem een betere uitgave.

De wensen en eisen van Berry heeft hij opgesteld in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Ford Mondeo Liftback (lease auto met kleine velgen). Fiat Panda 100 HP (voor de boodschappen) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 5.000 euro, meer mag mits gerechtvaardigd Jaarkilometrage: Als het 10.000 kilometer per jaar is, is het veel Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Opvolger om de GTV-leegte te vullen Gezinssamenstelling: 2 volwassenen en een kind, hoeft niet perse mee op achterbank Voorkeursmerken /modellen: Italiaans! No-go modellen / merken: Duits en alles met minder dan vier cilinders

Wat mis je door de no-go:

Als je geen Duits wil en geen viercilinder, dan valt de Audi TT 1.8T quattro af. Er zijn zescilinder TT’s, maar die zijn allemaal veel te duur. De TT komt overigens uit Hongarije en is ontworpen door een Amerikaan. Het exterieur is nog altijd bijzonder fraai én uniek. De zitpositie ten opzichte van de GTV is uitmuntend. Ook is het interieur geweldig. Het ziet er zeer origineel uit en steekt ook nog eens uitstekend in elkaar. Alleen duwde je bij vroege TT’s de mooie ronde buttons weleens door het dash heen. Qua rijden is de TT voornamelijk effectief: snel en zonder drama. Het aanbod is enorm te noemen. Dat heeft zijn voor- en nadelen. Je kan echt op zoek gaan naar je favoriete kleur en uitvoering, maar dan zul je erachter komen dat niet iedere TT-eigenaar voorzichtig is geweest met zijn auto. Er zitten pareltjes tussen, maar ook complete hokken. Dit is niet altijd af te leiden uit de vraagprijs. Controleer dus alle rekeningen en de NAP.

Alfa Romeo 156 Sportswagon 2.5 V6 24v

€ 4.750

2002

155.000 km

Jazeker, Alfa Romeo noemt het weliswaar een ‘Sportwagon’, maar de auto is alleen een stationwagon in de technische zin van het woord. Het ruimteaanbod is namelijk niet enorm. Mercedes-Benz zou het een shooting brake noemen. Ten opzichte van de GTV die je nu hebt, kun je dus bij dezelfde specialist aankloppen. Qua rijden is de 156 iets minder lichtvoetig, maar het scheelt niet heel erg veel. De zitpositie is wel aanmerkelijk beter. Om naar te kijken is het nog altijd een bloedmooie auto. Er zit geen lijntje te veel op. In het budget kun je kiezen uit hele fraaie exemplaren. De ‘net-niet’ GTA’s, zeg maar. Nadelen zijn er ook, met name de veerschotels kunnen roesten. Aan de andere kant, de 156’s die voor dit soort bedragen worden aangeboden, zijn vaak perfect onderhouden.

Peugeot 406 Coupe Pack 3.0 V6

€ 4.250

2001

165.000 km

We weten het, de 406 Coupé is géén Italiaan. Maar het is in elk geval ook geen Duitse auto. De koets is overigens wel degelijk Italiaans. Niet alleen het ontwerp komt van Pininfarina, de koetswerken werden daar ook daadwerkelijk gebouwd. Het is nog altijd een zeer fraaie auto. Qua prestaties komt ‘ie overeen met de Alfa Romeo 156, maar de 3.0 V6 heeft aanmerkelijk meer koppel onderin. Het is een minder ‘hitsige’ motor. De rijeigenschappen zijn ook niet zo sportief als die van de Alfa Romeo, maar als je ervoor gaat zitten kom je erachter dat de besturing en met name de demping uitstekend voor elkaar zijn. Ook hierbij geldt dat de exemplaren die voor vier tot vijf mille worden aangeboden, zich over het algemeen in goede staat bevinden.

Fiat Coupe 2.0 20v Turbo

€ 5.500

1999

175.000 km

Als je gek bent van de Alfa Romeo GTV (en na vier exemplaren lijk je dat te zijn), dan is de Coupé Fiat een goede optie. Het is namelijk in basis dezelfde auto. Het is wederom een Pininfarina-ontwerp, maar Chris Bangle maakte er compleet wat anders van. Het interieur is fraaier. Dat geldt zeker als je een bijzondere carrosseriekleur hebt, want de metalen afwerking binnen is namelijk óók in die kleur uitgevoerd. Bij Porsche een dure optie, bij Fiat standaard. De vijfcilinder is bijzonder temperamentvol. Met name het koppel dat er ineens inkomt is eigenlijk te veel voor de voorwielen. Kun je goed het gas doseren, dan kom je erachter dat deze Fiat eveneens erg prettig stuurt. Een compleet ander karakter dan de GTV, maar desalniettemin zeer de moeite waard.

Mitsubishi FTO GPX

€ 4.950

1998

120.000 km

In de jaren ’90 waren er enorm veel Japanse, compacte coupé’s. Sommige merken hadden zelfs meerdere modellen in de aanbieding. Bijna zonder uitzondering waren dat viercilinders, al dan niet naar hogere prestaties gestuwd door VTEC, turbo’s of superchargers. De Mitsubishi FTO was een van de weinige modellen met een heuse V6. Het is er eentje van slechts twee liter, maar weet dankzij MIVEC (een soort VTEC van Mitsubishi) er toch een gezonde 200 pk uit te persen. Het is een heerlijke zingende V6, die zeker op toeren gehouden moet worden om er ordentelijke prestaties uit te slepen. De auto wordt vaak gezien als een Integra Type-R concurrent, maar dat was voornamelijk de GP Version R, die je in Europa eigenlijk niet tegenkomt. Zo snaarstrak als een Integra is de FTO niet, maar qua comfort heeft ‘ie wel iets meer te bieden. Een groot nadeel is het interieur. Zelfs voor Japanse begrippen is dat heel erg lelijk.

Lancia Kappa Coupe 2.4 (838)

€ 5.000

2000

160.000 km

Wat als je nu kiest voor de andere kant van het spectrum? Een rijdeursauto is leuk, maar een exoot hoeft niet perse een hele sportieve auto te zijn. De Lancia Kappa Coupé laat zich het beste omschrijven als een soort kleine, Italiaanse Bentley Continental R (je weet wel, die jaren ’90 modellen). Het is een heel aristocratische auto. Je kan ze krijgen met drie motoren. De 2.4 met handbak is meer dan prima. De 3.0 V6 (wederom een Busso) is altijd gekoppeld aan een viertraps automaat en daardoor niet veel sneller. De krachtbron klinkt alleen wat ‘duurder’. De 2.0 Turbo 20v (altijd import) is iets te enthousiast voor de voortrein van de Kappa. In het budget vind je veel exemplaren. Laat je niet afschrikken door hoge kilometerstanden, want het zijn uitstekende reisauto’s. De meeste exemplaren zijn behoorlijk goed onderhouden. De Kappa is minder onbetrouwbaar dan zijn imago doet vermoeden, maar het zijn wel oude auto’s. Controleer dus zorgvuldig de werkplaats-facturen.

YOLO: Mazda RX-8 HP

€ 6.500

2006

110.000 km

Wat? Een Mazda met net een ton op de klok kenmerken als een ‘YOLO’? Jazeker, de RX8 krijgt het voor elkaar. Het is een enorm lastige auto, de RX-8. Laten we beginnen met grootste nadeel: de motor is exotisch. Het is een wankelmotor, dus je hoeft niet bang te zijn voor een typische viercilinder pruttel. Geen auto klinkt als een RX-8. De onderhoudskosten, het brandstofverbruik en olieverbruik zijn daarentegen wel stevig. Echter, als je niet veel kilometers maakt, is dat minder erg. Zorg er tegelijkertijd wel voor dat de ritten die je wél maakt ook meteen wat langer zijn. Sla de 192 pk versie over (die zie je het meest). De versie met 231 pk is namelijk véél leuker, zeker gezien het feit dat het chassis uit de kunst is, evenals de besturing en de transmissie. Qua elektronica, afwerking, praktisch gemak (vijf deuren!) en betrouwbaarheid (op de motor na) is het een zeer goede auto. Mits je ‘m goed warm rijdt en geregeld naar de garage brengt voor het onderhoud, tenminste.

