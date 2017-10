Max Verstappen: tweede rijder worden vind ik niet tof

Max Emilian kijkt in Amerika vooruit naar de toekomst.

Gisteren tekende Fernando Alonso officieel een nieuw contract bij McLaren. De inkt is nog niet droog en er wordt alweer gespeculeerd wat er na volgend jaar gaat gebeuren. Alonso én McLaren claimen dat de deal van de Spanjaard meerdere jaren bestrijkt, maar velen willen/kunnen eigenlijk niet geloven dat de tweevoudig kampioen géén opt-out in zijn contract heeft staan om vrij te zijn in 2019.

Dat komt omdat, zoals we gisteren ook al aanhaalden, veel zitjes bij topteams na volgend jaar vrijkomen. Dat geldt niet alleen (net als dit jaar) voor de stoel van Bottas en Raikkonen, maar ook voor die van Ricciardo en misschien die van Verstappen. Dat zijn dus 3,5 van de zes topzitjes die niet ingevuld zijn. Tenminste als we er vanuit gaan dat de huidige krachtsverhoudingen in de F1 nog een jaar zo blijven. Je weet immers maar nooit of een team als Renault of McLaren er volgend jaar tussendoor fietst.

Praten over de rijdersbezettingen van 2019 heeft dan ook wat weg van Sinterklaas speculaas eten in hartje zomer, maar aan de andere kant is het spel om de poppetjes een van de leukere aspecten van de F1. Het is net het spel om de ministersposten, alleen dan interessanter. Dus werd Max in Austin maar weer eens gevraagd naar zijn gedachtes over de middenlange termijn.

Max geeft aan dat zolang Vettel en Hamilton vuistdiep zitten bij Ferrari respectievelijk Mercedes, hij het niet per se ziet zitten naar die teams te gaan. Volgens de Nederlander bestaat dan namelijk het risico dat hij ‘de tweede rijder’ van het team wordt. Op zich opvallend, want je zou denken dat MV33 wel het vertrouwen zou moeten hebben de strijd aan te kunnen gaan met Sebbie en HAM. Of speelt hier de ervaring van Jos een rol die, vals spel of niet, in 1994 verzoop in de tweede Benetton naast Shuey?

Het idee dat teambaas Christian Horner laatst opperde over het opbouwen van het team rond Max schijnt goed aangekomen te zijn bij de Nederlander. De eerste man zijn in een topteam is natuurlijk ook de geijkte manier om (veel) titels te pakken. Zie Shuey bij Ferrari, Vettel bij Red Bull, Lauda bij Ferrari et cetera.

Gezien dit sentiment van Max lijkt de kans op een langer verblijf van de Nederlander bij Red Bull opeens een stuk groter. Of doet Max zichzelf echt tekort als hij denkt dat Ferrari en Mercedes hem niet ook de kans geven hun belangrijkste speerpunt te zijn?