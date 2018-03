Mazda geeft CX-3 minimale facelift

Het is de tweede update in vier jaar.

Mazda is niet vies van een kleine update. De CX-3 werd in 2014 geïntroduceerd, maar is inmiddels alweer toe aan zijn tweede facelift. Ingrijpende veranderingen hoeven we dus niet te verwachten, maar dat is niet zozeer een probleem. Het design valt immers goed in de smaak, dus aanpassen is allerminst een vereiste.

Voor wat betreft het exterieur zien we dan ook enkel een handvol kleine wijzigingen. Mazda herontwierp de grille, en daar is eigenlijk alles mee gezegd. De rest van de vernieuwingen betreffen vrijwel alleen optionele stukken. Zo vindt men voortaan Soul Red Crystal en nieuwe 18″ aluminium velgen op de optielijst. Daarnaast zijn de veiligheidstechnieken uitgebreid en heeft de auto voortaan een Matrix LED-lampen en een elektronische parkeerrem. Tenslotte krijgt de CX-3 een centrale armleuning. Altijd handig.

De grootste verandering vinden we onder de motorkap. Niet omdat er een ander blok te vinden is, maar omdat de SKYACTIV-D dieselmotor verbeterd is. Dit betekent overigens niet dat de krachtbron extra vermogen of koppel heeft. De SKYACTIV-D is vooral aangepakt om te voldoen aan de emissienormen. Mazda verlaagde bijvoorbeeld de verbrandingstemperatuur door de motorinhoud te vergroten. Zodoende voldoet de CX-3 aan de Euro 6d normen. De SKYACTIV-G benzinemotoren verder eveneens geüpdate om de deeltjesemissies te verminderen.

De vernieuwde CX-3 komt binnen enkele maanden op de markt in de Verenigde Staten. De auto komt in de zomer naar Nederland.