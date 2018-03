Renault en Nissan willen samen opnieuw beginnen

Wat moet, dat moet.

Dankzij de omvang van autoconcerns als Daimler en Volkswagen, en de indrukwekkende opkomst van bijvoorbeeld Geely, is het tegenwoordig belangrijker dan ooit om een onderneming met een stevige fundering te hebben. Het zou dan ook goed kunnen dat dit de reden is dat Renault-Nissan-Mitsubishi, momenteel een van de grootste autofabrikanten ter wereld, overweegt het roer om te gooien.

Momenteel vormt het drietal een alliantie waarbij ze forse percentages aandelen van elkaar in handen hebben. Renault, bijvoorbeeld, heeft 43 procent van Nissan in handen. Andersom heeft Nissan 15 procent van de aandelen van de Fransen in handen. Carlos Ghosn, toevallig CEO van beide bedrijven, schijnt zijn ogen nu op een fusie te hebben. Naar verluidt wil Ghosn van de alliantie af, om deze te vervangen door een constructie waarin de fabrikanten zich samenvoegen als één bedrijf. Dit is voornamelijk handig voor op de beurs, daar de aandelen dan als één geheel te koop zijn, in plaats van als splinters.

Ghosn mag dan wel enthousiast nadenken over de toekomst, de deal zal niet bepaald gemakkelijk tot stand komen. Renault is namelijk voor 15 procent in handen van de Franse overheid, en die staan niet per se te springen om de ambitieuze Ghosn. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk, maar de kans is groot dat de overheid haar aandeel, in het geval van een fusie, op zal moeten geven. Een andere mogelijkheid is dat ze een minder sterke positie krijgt, doordat ze na een fusie minder aandelen in handen heeft.

Zelfs wanneer de Franse overheid akkoord gaat met de plannen, moeten zowel de Japanse als Franse overheden nog in overeenstemming zijn over de vestigingsplaats van het nieuwe concern. Volgens de geruchten wordt er vooral gekeken naar een verhuizing naar Amsterdam of Londen. Mocht het concern naar Nederland komen, dan wordt het voorbeeld van Fiat Chrysler Automobiles gevolgd.

Woordvoerders van Renault-Nissan, evenals vertegenwoordigers van de Franse overheid, wilden vooralsnog niet ingaan op de geruchten.

Beeld: Twingo in een GT-R sandwich, via @gtrlover